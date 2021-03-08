Nhan sắc đáng ngưỡng mộ của phu nhân Dũng 'lò vôi': U50 vẫn quý phái, thời trẻ là 'đại mỹ nhân'

Tuy nhiên, bên cạnh những tình tiết gay cấn của vụ việc khi được hé lộ hằng ngày thì nhan sắc của vợ ông Dũng "lò vôi" - bà Nguyễn Phương Hằng , người tố cáo ông Yên bằng những lời lẽ đanh thép cũng khiến nhiều người chú ý.

Vừa qua, vụ "lùm xùm" giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên nổ ra đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Được biết, vợ chồng ông Dũng tố vị lương y này có vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ thiện lên đến 135 tỷ đồng. Hiện, sự việc đang được giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước khi đến với ông Dũng “lò vôi” bà đã từng có 2 đời chồng và con riêng nhưng sau đó vì một số lý do mà “tan vỡ”. Bà Hằng gặp ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và nên duyên vợ chồng vào ngày 8/6/2010. Hai người có với nhau một người con trai.

Bà Nguyễn Phương Hằng (tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền) năm nay đã 50 tuổi. Bà rất nổi tiếng trong giới doanh nhân và được gọi với biệt danh Hằng “Canada” vì bà sang Canada sống từ khi mới 16 tuổi.

Vợ chồng ông Dũng - bà Hằng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Lao Động

Khoan nói đến tài năng kinh doanh thiên phú và tính cách mạnh mẽ, nhan sắc của bà Hằng cũng là thứ khiến người khác phải choáng ngợp.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi “ngũ tuần” nhưng làn da và vóc dáng của bà Hằng không chê vào đâu được.

Lướt qua trang cá nhân của bà Hằng, ta dễ dàng thấy được bà luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng và quý phái nhất. Bà Hằng thường trung thành với kiểu tóc xoăn dài, xõa ngang lưng hay đôi khi biến tấu theo kiểu búi cao gọn gàng.

Hai kiểu tóc được bà ưu ái, thường xuyên diện đến các sự kiện hay trong cuộc sống hằng ngày - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng khiến không ít người phải suýt xoa khi thừa sức “chinh phục” các bộ trang phục bó sát, để lộ vóc dáng vô cùng cân đối và lý tưởng. Hầu như mọi loại quần áo từ đầm ôm body đến váy xòe điệu đà hay thậm chí là quần short năng động đều được bà diện với vẻ tự tin và thoải mái nhất.

Vóc dáng đáng mơ ước của bà Hằng ở tuổi 50 - Ảnh: FBNV

Nhìn vào “nhan sắc đỉnh cao” hiện tại, chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi không biết ngày trẻ người phụ nữ này trông như thế nào. Vì vậy, khi hình ảnh đầu tiên về bà Hằng năm 17 tuổi được tiết lộ đã khiến rất nhiều người phải “ngẩn ngơ”.

Tấm ảnh lúc 17 tuổi của bà Hằng khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Bức ảnh khá cũ, nhuốm màu thời gian nhưng vẻ đẹp của người con gái bên trong bức ảnh đủ làm biết bao người xao động. Bà Hằng khi ấy để tóc dài dịu dàng, đôi mắt to sáng, gương mặt bầu bĩnh và phúc hậu. Có thể thấy, thời xuân sắc, bà cũng là một “đại mỹ nhân”.

Tuy hiện tại, theo dòng thời gian, nét ngây thơ, trong sáng đã không còn nhưng vẻ sang trọng, lộng lẫy của bà Hằng vẫn làm mọi người ngưỡng mộ.

Được biết, từ tháng 5/2020, ông Dũng thông báo ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công việc thiện nguyện. Còn bà Hằng lên tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Đại Nam. Hãy cùng chờ xem người phụ nữ tài giỏi và quyền lực này sẽ mang đến bất ngờ gì cho chúng ta trong thời gian tới nhé.