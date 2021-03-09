Anh Bùi Minh Lý bí thư đoàn ấp thuộc tỉnh Long An - người từng bị bắt gian oan hơn 28 tháng - mong muốn được xin lỗi tại địa phương, nơi anh cứ trú.

Theo Tiền Phong, ngày 8/3, anh Bùi Minh Lý (nguyên bí thư chi đoàn Ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã có thư gửi ông Phạm Minh Triều - Chánh án TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) với nội dung không muốn được xin lỗi tại toà mà là tại địa phương, nơi anh cư trú.

Được biết, anh Lý là người bị bắt giam oan hơn 28 tháng vì tội về tội cướp giật tài sản.

Anh Bùi Minh Lý (nguyên bí thư chi đoàn Ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bị giam oan hơn 28 tháng - Ảnh: Tiền Phong

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/1/2014, khi anh Lý đang di chuyển tên đường đường D2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM thì bị chồng chị N.T.T. và một người khác ép xe vào lề, sau đó giải lên công an vì nghi anh là kẻ giật sợi dây chuyền của chị T.

Vào tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Lý 3 năm tù. Anh kháng cáo kêu oan ngay sau đó. Anh Lý bị tạm giam hơn 28 tháng và ra tòa 5 lần (3 phiên sơ thẩm, 2 phiên phúc thẩm). Ngày 31/7/2018, Công an quận Bình Thạnh đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Lý do không chứng minh được anh có tội.

Theo thông tin được biết trước đó, vào ngày 24/3, đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ đến Long An tổ chức buổi xin lỗi công khai với anh Lý.

Tuy nhiên, ngày 5/3 vừa qua, Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Hoan đã mời anh Lý đến và thông báo rằng buổi xin lỗi sẽ được tổ chức tại tòa chứ không về quê anh được vì ông Hoan lo ngại dịch COVID-19. UBND xã Đông Thạnh - nơi anh Lý cư trú - cũng thống nhất là không thể tập trung đông người và lo ngại vấn đề an ninh.

Ban đầu, anh Lý đồng ý ký vào văn bản viết sẵn do ông Hoan đưa và chấp nhận việc được xin lỗi ở tòa. Nhưng, sau khi về đại phương, anh lý mới biết sự thật hoàn toàn ngược lại.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh bảo sẵn sàng hỗ trợ, chuẩn bị mọi phương tiện, thiết bị, đảm bảo an ninh cần thiết trong khả năng có thể để tòa xin lỗi anh. Vì vậy, anh Lý muốn cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh xin lỗi anh tại nơi anh đang cư trú.

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