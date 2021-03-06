Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh, kể cả các dịch vụ theo yêu cầu đến khi Bộ ban hành khung giá.

Theo Báo Nhân Dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản gửi Bệnh viện Bạch Mai về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, Bộ Y tế nêu rõ, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT).

Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Công an Nhân dân

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám, chữa bệnh (bao gồm giá khám chữa bệnh theo yêu cầu).

Trước đó, ngày 4/3, Bệnh viện (BV) Bạch Mai cho biết Hội đồng Quản lý của BV này đã thông qua nghị quyết ban hành giá một số dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại BV Bạch Mai.

Theo đó, từ 1/4, giá khám bệnh theo yêu cầu tùy theo trình độ, học hàm, học vị của cán bộ y tế sẽ được điều chỉnh tăng, tối đa lên đến hơn hai lần. Cụ thể, người bệnh đăng ký được Giáo sư khám là 550.000 đồng/lượt (đang áp dụng 200.000 đồng/lượt), Phó Giáo sư khám 450.000 đồng/lần, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II khám 350.000 đồng/lần và thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa khám 250.000 đồng/lần.

Về giá giường bệnh theo yêu cầu có bốn loại, trong đó, giường chăm sóc toàn diện loại 1 (một người/phòng) là 2,3 triệu đồng/người/ngày, giường chăm sóc toàn diện loại 2 (hai người/ phòng) 1,8 triệu đồng/người/ ngày, giường chăm sóc toàn diện loại 3 (3-4 người/phòng) 1,390 triệu đồng/người/ngày.

BV Bạch Mai cũng triển khai loại giường chăm sóc toàn diện có giá 3,3 triệu đồng/người/ ngày (phòng hai người bệnh nhưng dành cho một người bệnh sử dụng). Mức giá trên đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-yeu-cau-benh-vien-bach-mai-khong-dieu-chinh-tang-gia-dich-vu-397921.html