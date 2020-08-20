Sau khi thua hết tiền vào số đề, người phụ nữ ở Nha Trang đã bịa chuyện bị cướp để qua mặt chồng con.

Sáng nay (20/8), Công an xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) nhận được tin báo một người phụ nữ bị đánh thuốc mê cướp tài sản ở gần khu vực cung đường đèo đoạn gần Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Thăng Long, TP. Nha Trang.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở lấy lời khai.

Theo lời khai, chị Trần Thị Kim Cương (SN 1988, trú tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) làm nghề mua bán hải sản. Sáng 20/8, chị Cương hẹn bạn hàng là Linh tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều để nhận 210 triệu đồng tiền hàng.

Nợ nần do chơi đề, người phụ nữ bịa chuyện bị đánh thuốc mê cướp tài sản - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Sau khi nhận tiền, chị Cương trở về nhà. Trên đường đi, chị cảm thấy xây xẩm mặt mày như bị đánh thuốc mê. Khi đi đến khu vực gần trường dạy lái xe thì không thể điều khiển xe được nữa mà gục xuống đường.

Sau khi tỉnh lại, chị Cương thấy mất 210 triệu đồng, 1 đôi bông tai vàng cùng 1 nhẫn vàng nên báo công an.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định những lời khai của người phụ nữ là không đúng sự thật.

Do đam mê số đề, chị Cương đã nợ nần 210 triệu đồng. Người phụ nữ bịa chuyện bị cướp hòng qua mặt chồng con, sau đó sẽ lẳng lặng rút tiền gửi ngân hàng để trả nợ.

Hiện Công an xã Vĩnh Lương đang hoàn tất hồ xử lý chị Trần Thị Kim Cương về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây hoang mang dư luận địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/no-hon-200-trieu-vi-choi-de-nguoi-phu-nu-bia-chuyen-bi-cuop-de-qua-mat-chong-con-377012.html