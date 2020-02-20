Níu kéo tình cảm bất thành, chồng dùng dao đe dọa hiếp dâm vợ

Xã hội 20/02/2020 14:49

Trong lúc chờ tòa xử ly hôn, chị V. đưa con về nhà mẹ đẻ sống. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, Quang dùng dao đe dọa hiếp dâm vợ.

Hôm nay (20/2), Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố Lý Văn Quang (35 tuổi, trú huyện Lộc Bình) về hành vi hiếp dâm vợ.

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Lý Văn Quang bị khởi tố vì hành vi hiếp dâm vợ - Ảnh: Zing

Theo điều tra, Quang và vợ là chị N.T.V. đã kết hôn được 11 năm. Khoảng tháng 8/2019, do một số mâu thuẫn nên chị V. làm đơn xin ly hôn gửi tòa án huyện. Sau đó, chị V. đưa con về ở nhà mẹ đẻ để chờ tòa giải quyết.

Tuy nhiên, Quang không đồng ý ly hôn, nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng chị V. không chịu hàn gắn. 

Tối 5/2 vừa qua, Quang tiếp tục đến nhà vợ để tìm chị V. Thấy vợ ở nhà một mình, Quang dùng dao đe dọa rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó Quang cầm dao đi đến cầu Hắt Lại ở thôn Pò Len, thị trấn Lộc Bình vứt dao xuống sông.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Lộc Bình đã vào cuộc xác minh. Lý Văn Quang bị bắt giữ, khởi tố về tội hiếp dâm theo khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018 quy định về tội hiếp dâm theo Điều 141 như sau: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".

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