Cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường trong ngõ nhỏ, bên cạnh có khẩu súng hơi và xe máy.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 10/3, một lãnh đạo UBND phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 9h sáng cùng ngày, UBND và Công an phường Nam Bình nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xe máy dựng trong ngõ ngõ 7, đường Nam Bình nhưng không rõ chủ nhân. Trong lúc tìm kiếm, người dân mới tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông gần nơi để chiếc xe máy.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an phường Nam Bình đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, phối hợp với Công an TP. Ninh Bình làm rõ vụ việc. “Thời điểm được phát hiện, ngoài chiếc xe máy dựng trong ngõ, lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng hơi bắn đạn bi ở gần vị trí người đàn ông tử vong”, vị lãnh đạo UBND phường thông tin.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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