Cụ bà 87 tuổi tử vong bất thường, sau gáy có nhiều vết thương nghi bị cướp sát hại

Xã hội 11/03/2022 08:20

Người thân phát hiện vùng gáy và tay của cụ H. bị thương. Túi tiền mà người phụ nữ này hay đeo ở thắt lưng cũng biến mất.

Theo Vietnamnet đưa tin, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cho hay đang điều tra vụ việc một cụ bà tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương nghi bị kẻ gian sát hại, cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 9/3, gia đình phát hiện nạn nhân tử vong tại nhà ở thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Được biết, nạn nhân là cụ bà Hoàng Thị N. (SN 1935).

Cụ bà 87 tuổi tử vong bất thường, sau gáy có nhiều vết thương nghi bị cướp sát hại - Ảnh 1
Căn nhà cụ N. sinh sống, cũng là hiện trường vụ án - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Zingnews, lãnh đạo địa phương cho biết cụ bà thường đeo túi tiền ở thắt lưng. Tuy nhiên qua kiểm tra, người thân không thấy túi tiền này: "Ban đầu, người thân nghĩ cụ cảm lạnh nhưng khi bế bà lên thì bên dưới là vũng máu. Phía sau gáy và tay bà cụ cũng có nhiều vết thương giống như từng xô xát".

Công an sở tại đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo chính quyền địa phương, nạn nhân sống một mình, là người được hưởng chính sách người có công.

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