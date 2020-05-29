Những cô dâu tuổi 60 vẫn thích ‘tuyển phi công’: Người đòi yêu 28 lần/ngày, người 'đập đi xây lại' để xứng với chồng trẻ

Việc phụ nữ lấy chồng trẻ tuổi hơn mình không còn là chuyện hiếm thấy trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, lấy chồng kém mình hẳn vài chục tuổi như những cô dâu dưới đây quả thực không nhiều. Chính vì vậy, chuyện tình của họ rất được cộng đồng mạng quan tâm.

Được biết, năm 2011 chồng bà Thu Sao mất vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó, bà sống 1 mình và kinh doanh nghề làm đẹp tại TP. Cao Bằng. Cuối năm 2017, anh Hoa Cương đến cơ sở của bà Thu Sao để chăm sóc da mụn. Từ đó, hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn. Sau đó, anh đã tỏ tình với bà Thu Sao và đưa về ra mắt gia đình. Đến tháng 9/2018, cặp đôi “đũa lệch” quyết định kết hôn. Sau khi tờ giấy đăng ký kết hôn của cặp đôi rò rỉ trên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi.

Năm 2018, câu chuyện tình yêu của cô dâu Lê Thị Thu Sao (62 tuổi) và chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) ở Cao Bằng gây bão mạng xã hội suốt một thời gian dài. Đến nay, thông tin về cặp đôi này vẫn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Sau khi lấy chồng trẻ, bà Thu Sao rất chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau một thời gian ngắn, những tưởng cô dâu 62 và chồng 26 sẽ có cuộc sống bình yên bên nhau. Tuy nhiên, cô dâu này lại tiếp tục gây ra loạt ồn ào như xăm tên chồng lên ngực, giả vờ thông báo mang thai… Mới đây nhất, bà Thu Sao còn công khai hình ảnh tân trang cả khuôn mặt để xứng với chồng trẻ. Chính vì đời tư ồn ào nên cặp đôi này thường xuyên nhận “gạch đá” từ cư dân mạng.

Mới đây nhất, cô dâu 62 tuổi đã chi số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Cô dâu Việt 65 lấy chồng Pakistan 24

Sau khi chồng qua đời được 23 năm, 5 người con đã lớn và lập gia đình, bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, Đồng Nai) quyết định kết hôn với chàng trai 24 tuổi đến từ Pakistan tên Aziz Ur Ehman. Được biết, cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2018.

Sau một thời gian tìm hiểu, chàng trai 24 tuổi đã đến Việt Nam để tìm bà Hoa - Ảnh: Internet

Ban đầu, khi được chàng trai trẻ ngỏ lời yêu đương bà Hoa đã từ chối. Tuy nhiên, Aziz đã dùng dao lam cắt tay chảy máu, thề yêu bà Hoa thật lòng. Thấy vậy, bà Hoa đã đồng ý quen để ngăn cản hành động dại dột của Aziz. Sau một thời gian, hai người hiểu nhau hơn và yêu nhau thật lòng. Mới đây, Aziz đã sang Việt Nam, đồng thời đăng ký kết hôn với bà Hoa. Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Bà Hoa được chồng trẻ hết mực yêu chiều.

Cặp đôi quyết định kết hôn dù cách biệt tuổi tác và khác biệt về ngôn ngữ - Ảnh: Internet

Ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi - Ảnh: Internet

Nữ đại gia Thái Lan lấy 14 chồng trẻ

Năm 2017, nữ đại gia người Thái Lan Leena Jung (sinh năm 1959) từng gây chấn động dư luận khi tuyên bố tuyển chồng thứ 9. Về tiêu chí tuyển chồng, bà yêu cầu người dưới 25 tuổi, cao trên 1m8, nặng dưới 70kg, có cơ bụng 6 múi. Điều đáng chú ý nhất là yêu cầu ứng viên có khả năng “yêu” 28 lần/ngày. Vào thời điểm đó, có đến 60.000 thanh niên nộp đơn ứng cử.

Nữ đại gia Thái Lan khoe ảnh bên người chồng thứ 9 - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ đại gia này đã tuyển được "phi công trẻ" kém mình 34 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cả hai chẳng kéo dài bao lâu. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Leena đã trải qua tất cả 14 đời chồng.

Tính đến hiện tại, nữ đại gia Thái Lan đã trải qua 14 đời chồng - Ảnh: Internet

Năm 2018, người phụ nữ này xuất hiện trên mạng xã hội với khuôn mặt sưng phù, bầm dập. Được biết, nguyên nhân là do bà Leena Jung đã trải qua một cuộc trùng tu nhan sắc để kéo dài thanh xuân. Năm 2019, nữ đại gia tuyên bố bị người chồng thứ 14 lừa, trộm tài sản.