Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao

Xã hội 09/01/2019 15:14

"Nhìn mấy cái áo ngực cũ chảy nhão, quần thì thủng lỗ chỗ thế kia thật không còn gì để nói. Cái này là vứt rác cho nhà đỡ chật chứ từ thiện nỗi gì!", một dân mạng bày tỏ sự bức xúc.

Cuộc sống có vô vàn những mảnh đời khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đó chính là lý do từ thiện ra đời, nơi người ta có thể san sẻ vật chất, tinh thần cho những mảnh đời khó khăn hơn mình. 

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh những chiếc quần áo lót người lớn rách tả tơi nằm trong đống đồ từ thiện. Theo nội dung được chia sẻ, toàn bộ chỗ quần áo này được kêu gọi nhằm hỗ trợ cho các bé vùng cao.

Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1

Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao - Ảnh 2

Hình ảnh khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc - Ảnh: Facebook

"Chuyện là đứa em mình dạy mầm non trên bản nghèo vùng cao, rét mướt mưa gió nên nó mới mạn phép xin quần áo cũ của trẻ con về. Giặt giũ và chia cho các bé thiếu thốn. Nhưng than ôi. Nhận lại toàn quần lót rách và áo lót cũ. Xem nó post ảnh mà thấy buồn rười rượi!

Trẻ em vùng cao thiếu thốn đủ đường. Nếu giúp thì hãy giúp bằng cái tâm chứ đừng đem cho một đống rác như thế này! Xin phép đăng ảnh để thấy hết mức độ vô tâm của một số người đi cho đồ nhé", lời chia sẻ khiến người đọc lắc đầu ngán ngẩm.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết nhận về vô số phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều bức xúc trước sự vô tâm, thiếu ý thức của một bộ phận người làm từ thiện

"Dẫu biết rằng có ý định từ thiện là một việc tốt, thế nhưng cách cho thế nào để không trở thành phản cảm lại là một câu chuyện khác. Nhìn mấy cáo áo ngực cũ chảy nhão, quần lót thì thủng lỗ chỗ thế kia thật không còn gì để nói. Cái này là vứt rác cho nhà đỡ chật chứ từ thiện nỗi gì!", tài khoản P.L. bức xúc.

"Từ thiện là san sẻ, là giúp đỡ người nghèo chứ không phải là nơi để bạn vứt đồ hay thanh lý hàng tồn trong tủ. Họ cần những đồ cũ, cũ chứ không phải là rách nát không sử dụng được nữa. Cớ sao một số người lại đem tặng những món đồ chỉ có thể vứt đi và nó không hề phù hợp với những đứa trẻ vùng cao như vậy?", tài khoản O.N. bình luận.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên các nhóm từ thiện khó xử khi mở các bao tải quần áo quyên góp. Một nhóm tình nguyện từng "đứng hình" khi nhận được chiếc bikini gợi cảm được mang ủng hộ cho bà con ở vùng lũ Sơn La. Trước đó, trong đợt ủng hộ miền Trung lũ lụt lại nhận được giày cao gót, quần áo hở hang. 

Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao - Ảnh 3
Tặng những món đồ không hề phù hợp cho bà con vùng cao thể hiện sự vô tâm, thiếu ý thức - Ảnh: Facebook

Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao - Ảnh 4Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao - Ảnh 5

Nhức mắt với áo ngực chảy nhão, quần chíp thủng lỗ chỗ được quyên góp ủng hộ cho trẻ em vùng cao - Ảnh 6
Những bà con, trẻ em vùng cao cần những món đồ thế này? - Ảnh: Facebook

"Mang tiếng là đi từ thiện nhưng thật ra là dọn tủ đồ. Đây là sự thiếu ý thức rồi chứ chưa nói đến việc có thật lòng muốn ủng hộ hay không. Bây giờ họ nhận được rồi thì làm thế nào, mặc thì không mặc được mà có khi họ còn buồn vì cứ như là bị vứt cho đống đồ cũ rách vậy", tài khoản T.H. viết.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Clip mang áo hai dây lên vùng cao làm từ thiện khiến dân mạng chia phe tranh cãi dữ dội

Clip mang áo hai dây lên vùng cao làm từ thiện khiến dân mạng chia phe tranh cãi dữ dội

Trong đống quần áo từ thiện cho bà con vùng cao có cả áo hai dây khiến nhiều người bức xúc.

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Từ khóa:   làm từ thiện gom quần áo cũ làm từ thiện

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