Nhồi nhét khách dịp Tết có thể bị phạt đến 150 triệu đồng, người dân có số điện thoại để gọi phản ánh

Theo nghị định 123 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1, mức phạt chở số người quá quy định đã được tăng rất cao. Trong đó, mức phạt với xe khách để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách có thể lên đến 150 triệu đồng.

Hôm nay ngày 28/1 (26 Âm lịch) là buổi làm việc cuối cùng của người lao động trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Chính vì vậy, theo dự kiến, từ chiều 28/1 đến sáng 29/1 là giai đoạn cao điểm người dân đổ về quê nghỉ Tết. Hằng năm, cứ đến thời điểm này, không ít người dân phải lo sợ trước tình cảnh bị "nhồi nhét" trên những chuyến xe về quê ăn Tết. Ảnh minh họa: Internet Năm nay vì tình hình dịch bệnh, tình trạng quá tải khách về quê có thể không xảy ra nhiều, nhưng nếu có sẽ rất dễ gây nên tình trạng lây lan dịch bệnh. Nói về vấn đề này, dẫn tin từ Zing New, thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Nghị định 123 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1 đã tăng mức phạt rất cao đối với vi chở quá số người quy định trên xe khách.

Theo đó, đôi với chủ xe là cá nhân, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền 400.000-600.000 đồng/ mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng. Chủ xe là doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/ mỗi hành khách vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối đa không quá 150 triệu đồng. Trong khi đó đối với xe có hành trình trên 300 km, chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng/ mỗi hành khách vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền không quá 75 triệu đồng. Đối với chủ xe là doanh nghiệp, phạt tiền 2-4 triệu đồng/ mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối không vượt quá 150 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Internet Cũng trong sáng 28/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố đường dây nóng để phán ánh những bất cập về giao thông trong dịp Tết. Cụ thể: - Người dân cần phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến... có thể liên hệ số điện thoại: 0995 676 767 hoặc 0692 342 608 (Cục Cảnh sát giao thông). - Để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân có thể liên hệ: 0886 016 640 (Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam). - Phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, về đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, người dân có thể liên hệ số điện thoại: 0916 608 085 (Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam). - Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, hành khách liên hệ số điện thoại: 0865 367 565 (Cục Đường sắt Việt Nam). Phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không, người dân có thể liên hệ số điện thoại: 0916 562 119 (Cục Hàng không Việt Nam). - Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại: 0819 115 911 (Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia).

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