Nhồi nhét khách dịp Tết có thể bị phạt đến 150 triệu đồng, người dân có số điện thoại để gọi phản ánh

Xã hội 28/01/2022 14:52

Theo nghị định 123 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1, mức phạt chở số người quá quy định đã được tăng rất cao. Trong đó, mức phạt với xe khách để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách có thể lên đến 150 triệu đồng.

Hôm nay ngày 28/1 (26 Âm lịch) là buổi làm việc cuối cùng của người lao động trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Chính vì vậy, theo dự kiến, từ chiều 28/1 đến sáng 29/1 là giai đoạn cao điểm người dân đổ về quê nghỉ Tết. Hằng năm, cứ đến thời điểm này, không ít người dân phải lo sợ trước tình cảnh bị "nhồi nhét" trên những chuyến xe về quê ăn Tết. 

Nhồi nhét khách dịp Tết có thể bị phạt đến 150 triệu đồng, người dân có số điện thoại để gọi phản ánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm nay vì tình hình dịch bệnh, tình trạng quá tải khách về quê có thể không xảy ra nhiều, nhưng nếu có sẽ rất dễ gây nên tình trạng lây lan dịch bệnh. Nói về vấn đề này, dẫn tin từ Zing New, thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Nghị định 123 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1 đã tăng mức phạt rất cao đối với vi chở quá số người quy định trên xe khách.

Theo đó, đôi với chủ xe là cá nhân, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền 400.000-600.000 đồng/ mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng. Chủ xe là doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/ mỗi hành khách vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối đa không quá 150 triệu đồng.

Trong khi đó đối với xe có hành trình trên 300 km, chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng/ mỗi hành khách vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền không quá 75 triệu đồng. Đối với chủ xe là doanh nghiệp, phạt tiền 2-4 triệu đồng/ mỗi người vượt quá quy định, tổng mức phạt tiền tối không vượt quá 150 triệu đồng.

Nhồi nhét khách dịp Tết có thể bị phạt đến 150 triệu đồng, người dân có số điện thoại để gọi phản ánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong sáng 28/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố đường dây nóng để phán ánh những bất cập về giao thông trong dịp Tết. Cụ thể:

- Người dân cần phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến... có thể liên hệ số điện thoại: 0995 676 767 hoặc 0692 342 608 (Cục Cảnh sát giao thông).

- Để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân có thể liên hệ: 0886 016 640 (Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

- Phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, về đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, người dân có thể liên hệ số điện thoại: 0916 608 085 (Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

- Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, hành khách liên hệ số điện thoại: 0865 367 565 (Cục Đường sắt Việt Nam).

Phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không, người dân có thể liên hệ số điện thoại: 0916 562 119 (Cục Hàng không Việt Nam).

- Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại: 0819 115 911 (Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia).

Hai cô gái trốn khỏi khu cách ly, bắt xe khách từ Hải Dương về Lào Cai phát hiện thành F0, truy vết hàng trăm F1,F2

Hai cô gái trốn khỏi khu cách ly, bắt xe khách từ Hải Dương về Lào Cai phát hiện thành F0, truy vết hàng trăm F1,F2

Ngay sau đó, cơ quan chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 của 2 F0 này. Bước đầu xác định có 15 trường hợp F1, 213 trường hợp F2

Xem thêm
Từ khóa:   xe khách về quê nhồi nhét trên xe khách mức phạt với xe khách nhồi nhét người

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 29 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số