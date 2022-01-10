Dịch bệnh kéo dài, hơn 7500 học sinh tại TP.HCM chuyển về quê học tập

Xã hội 10/01/2022 20:17

Do dịch bệnh kéo dài và chưa có dấu hiệu khi nào học sinh sẽ được đến trường học trực tiếp, nhiều phụ huynh đã quyết định rút học bạ, chuyển con em mình về quê để tiếp tục việc học.

Theo VnExpress, thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho thấy có hơn 7.500 học sinh đã được phụ huynh rút học bạ và chuyển việc học về quê do ảnh hưởng của việc dịch bệnh kéo dài chưa có hồi kết và làn sóng hồi hương.

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM), ông Trịnh Duy Trọng cung cấp thông tin tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch ở TP HCM chiều 10/1. Theo đó, trong hơn 7500 em học sinh được chuyển về quê học tập, phần lớn là ở bậc tiểu học và rất ít học sinh THCS chuyển trường bởi khối 7-12 đã được đến trường đi học. Ông Trọng cho biết thêm, dù người dân và học sinh chọn ở lại TP.HCM hay về quê thì ngành giáo dục sẽ tạo điều kiện thuận lợi hết mức.

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Học sinh lớp 2, con của một công nhân, trú phường Đông Hưng Thuận, quận 12 học trực tuyến tại nhà trọ, tháng 9/2021 - Ảnh: VnExpress

Khảo sát cho thấy, tại nhiều trường tiểu học, phần lớn học sinh chuyển trường về quê là con em công nhân và người là người lao động tự do. Mà sự việc này xuất phát từ hai nguyên nhân chính, thứ nhất là phụ huynh còn phải đi làm không có thời gian trông con khi con học online nên phải gửi con về quê nhờ người thân hỗ trợ; thứ hai là nhiều gia đình không thể bám trụ lại TP.HCM nên đã hồi hương về quê, con cái cũng phải đi theo cha mẹ nên dẫn đến việc chuyển trường.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, ông Khưu Mạnh Hùng chia sẻ rằng các trường sẽ tạo điều kiện và thủ tục nhanh gọn nhất để hỗ trợ cho phụ huynh chuyển trường. Theo đó, trước khi rút học bạ tại TP.HCM thì phụ huynh cần có sự chấp thuận nhận học của trường tại địa phương trước đó.

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Từ khóa:   học oline rút học bạ hồi hương

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