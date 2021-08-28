Lực lượng chức năng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều cá nhân tụ tập câu cá, đánh cờ tại khu du lịch sinh thái "Cội Nguồn" trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo VOV.VN đưa tin, ngày 28/8, lãnh đạo UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo, vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc không chấp hành giãn cách xã hội đối với 7 cá nhân, với tổng số tiền phạt 105 triệu đồng.

Cụ thể, trước đó, Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cái Bè đã phát hiện nhiều cá nhân đang ngồi uống nước, đánh cờ... tại khu du lịch sinh thái "Cội Nguồn", ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, do bà Nguyễn Thị Mộng L. làm chủ.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản xử lý vụ vi phạm - Ảnh: VOV

Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân vi phạm được xác định là: Phạm Thanh T., Đỗ Thành T., Lê Văn U., Lê Ngọc V., Phạm Văn N. cùng ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè và Nguyễn Văn M. ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè.

Các đối tượng đã khai nhận đến khu du lịch sinh thái "Cội Nguồn" để uống cà phê, đánh cờ, câu cá giải trí và đây là hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội. Tổ tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính 7 cá nhân (gồm cả chủ cơ sở), tạm giữ nhiều xe mô tô hai bánh và các loại giấy tờ liên quan.Công an huyện Cái Bè đã có tờ trình đề xuất UBND huyện Cái Bè ra Quyết định xử phạt 7 cá nhân vi phạm này, mỗi người 15 triệu đồng.

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