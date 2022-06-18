Nhật Bản bắt một thanh niên người Việt Nam vì bị cáo buộc bán thẻ đi lại

Xã hội 18/06/2022 15:34

Thanh niên người Việt Nam (25 tuổi) bị bắt với cáo buộc mua bán trái phép thẻ đi lại của sinh viên tại thành phố Kawasaki, miền trung Nhật Bản.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 16/6, cảnh sát tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đã cáo buộc Trần Quốc Tuấn, một người Việt Nam sinh sống tại Kawasaki, đã có hành vi mua bán thẻ đi lại của sinh viên với một phụ nữ 20 tuổi quốc tịch Việt Nam.

Ba thẻ đi lại dành cho sinh viên đã được Tuấn bán với giá 30.740 yen (khoảng 5.300.000 VND) vào lúc 4h30 chiều theo giờ Nhật Bản hôm 8/4 tại nhà ga JR Higashi-Kanagawa ở Yokohama, theo thông tin trên nhật báo Mainichi cảu Nhật.

Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan cảnh sát Kanagawa. Đồng thời, thanh niên 25 tuổi này thú nhận cho tới nay đã thực hiện ít nhất 100 lần hành vi mua bán trái phép thẻ đi lại như vậy.

Nhật Bản bắt một thanh niên người Việt Nam vì bị cáo buộc bán thẻ đi lại - Ảnh 1
Trụ sở cảnh sát tỉnh Kanagawa - Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Theo Zing News, trước khi bị bắt, đối tượng từng vi phạm Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn của Nhật Bản hôm 14/4, cũng như từng bị bắt vào ngày 10/5 vì mua bán trái phép thẻ đi lại của sinh viên.

Tại Nhật Bản, chi phí đi lại rất đắt đỏ, vì vậy người dân thường mua thẻ đi lại theo tháng để tiết kiệm hơn. Theo trang Japan Web Magazine, giá vé khứ hồi thông thường của một thẻ đi lại trong vòng 1 tháng là khoảng 12.400 yen (khoảng 2 triệu VND). Nhưng mức giá thẻ đi lại của học sinh, sinh viên thấp hơn nhiều.

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