Nhân viên đi thu tiền cước mắc Covid-19 khiến 145 khách hàng thành F1: Làm rõ trách nhiệm của SCTV

Xã hội 10/09/2021 10:45

Liên quan việc nhân viên SCTV tại Vũng Tàu đi thu tiền cước khiến 145 người trở thành F1, lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận một phần trách nhiệm vì thiếu sót trong quá trình ra văn bản.

Liên quan việc nhân viên SCTV tại Vũng Tàu đi thu tiền cước khiến 145 người trở thành F1, theo thông tin của Báo Người Lao động, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nói sẽ ghi nhận để làm rõ mức độ sai phạm đến đâu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm của SCTV trong vụ việc này.

Trước đó, theo trình bày của đại diện SCTV tại Vũng Tàu, do tỉ lệ khách hàng thanh toán online rất thấp nên căn cứ hướng dẫn của Sở TT-TT tỉnh (Văn bản 1444/STTTT-VTCNTT), phía công ty đã triển khai phát phiếu cho nhân viên D.X.D đi thu cước phí và thanh toán công nợ với khách hàng.

Đáng nói, trong văn bản của Sở TT-TT cho biết, có nhận được phản ánh của người dân sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc truyền hình cáp trong khu vực cách ly, phong tỏa chưa kịp thanh toán cước nên bị ngưng cung cấp dịch vụ. Do đó, sở yêu cầu doanh nghiệp linh hoạt trong việc thu phí, có thể trực tiếp, gián tiếp hoặc hình thức khác. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn phương án thanh toán online để hạn chế tiếp xúc thì phía SCTV lại để nhân viên trực tiếp đi thu phí.

Qua đó, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thừa nhận một phần lỗi cũng thuộc về sở này khi đã có thiếu sót trong quá trình ra văn bản.

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Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - thông tin tại cuộc họp báo - Ảnh: Người Lao động

Theo báo cáo của UBND TP. Vũng Tàu, liên quan nhân viên SCTV mắc Covid-19 là ông D.X.D, qua truy vết trong 14 ngày (từ ngày 22/8 đến 5/9), xác định ông có đi thu tiền cáp thuê bao tại khu vực phường 8 và phường 2, tiếp xúc với 145 khách hàng. Ngoài ra, 12 nhân viên của công ty cũng tiếp xúc gần với ông D.

Do lịch trình di chuyển của ông D. phức tạp với tiếp xúc nhiều người nên TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo test kháng nguyên cho tất cả những người tiếp xúc với ông 2 lần vào các ngày 3/9 và 6/9. Đối với 145 khách hàng của SCTV, TP. Vũng Tàu yêu cầu các phường ban hành quyết định cách ly tại nhà, thực hiện giám sát chặt chẽ và xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm ban đầu của các khách hàng đều âm tính.

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Tất cả những người đã tiếp xúc với nhân viên thu cước được yêu cầu "ai ở đâu thì ở đó".

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