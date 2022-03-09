Nhận kết quả dương tính Covid-19, người phụ nữ uống thuốc diệt rệp tự tử

Xã hội 09/03/2022 14:06

Sau khi xét nghiệm cho kết quả mắc Covid-19, một người phụ nữ ở Nam Định đã về nhà lấy thuốc diệt côn trùng uống.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 9/3, UBND xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn có một người phụ nữ vừa uống thuốc diệt côn trùng tự tử khi hay tin mình mắc Covid-19.

Cụ thể, vào 10 giờ ngày 4/3, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh do uống thuốc diệt rệp để tự tử. Được biết, bệnh nhân tên V.T.H. (SN 1965, ngụ xóm Trần Tuyết, xã Hải Tân).

Nhận kết quả dương tính Covid-19, người phụ nữ uống thuốc diệt rệp tự tử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, khi đi xét nghiệm Covid-19 tại một phòng khám trên địa bàn huyện Hải Hậu thì nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bà H. ngay sau đó đã về nhà lấy 2 chai thuốc diệt rệp cho hoa, trong đó có chứa thành phần thuốc diệt cỏ uống để tự tử. Dù được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 6/3, bệnh nhân đã tử vong.

Nạn nhân sau đó đã được người thân và chính quyền địa phương tổ chức mai táng theo quy định.

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Người nhà sau khi không thấy vợ chồng anh V. xuống đi làm nên đã lên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cả 2 vợ chồng đang nằm trên vũng máu.

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