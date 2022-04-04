Nhận cuộc điện thoại 'lạ', cụ ông 82 tuổi mất 5,5 tỷ đồng, lý do mắc bẫy do đâu?

Dù vẫn là chiêu thức khá cũ, thế nhưng, nếu không để ý, nhiều người vẫn sẽ bị mất sạch tiền trong tài khoản chỉ sau 1 cuộc gọi. Nạn nhân mới đây là một cụ ông 82 tuổi với số tiền bị mất lên đến 5,5 tỷ đồng.

Thông tin trên báo Pháp Luật Online, ngày 4/4, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, cho biết đang phối hợp xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, vào ngày 28/3, Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) tiếp nhận đơn trình báo của ông T. (SN 1940, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) về việc ông nhận được cuộc điện thoại của 1 đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Trong quá trình trao đổi qua điện thoại, người ở bên kia đầu dây thông báo ông T. liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Tin tưởng, ông T. đã cung cấp toàn bộ thông tin theo yêu cầu. Chỉ ít phút sau đó, ông phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất hơn 5,5 tỉ đồng. Biết bị lừa, ông T đến cơ quan công an trình báo.

Cụ ông mất 5,5 tỷ đồng chỉ sau 1 cuộc điện thoại. (Ảnh minh họa)

Dẫn tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại, cơ quan chức năng cho biết đây là một chiêu thức lừa đảo khá phổ biến thời gian gần đây mà nhiều đối tượng đang dùng để chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn có nhiều nạn nhân liên tục sập bẫy. Đa phần nạn nhân là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

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