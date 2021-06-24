Nhâm Hoàng Khang buông tay ‘gác kiếm’ theo bà Phương Hằng, thông báo khẩn ‘nhóm nào còn nhóm đó lừa đảo’

Xã hội 24/06/2021 07:47

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu dừng lại mọi việc Nhâm Hoàng Khang đã có dòng thông báo mới gây chú ý trên trang cá nhân.

Nhâm Hoàng Khang còn được cư dân mạng gọi vui là cậu IT truyền nhân bạc tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng, anh luôn xuất hiện kịp thời, kịp lúc và giúp bà các vấn đề khó khăn trên mạng. Còn nhớ trước đó anh từng được bà chủ Đại Nam thưởng nóng 1 tỷ đồng vì tìm ra kẻ nói xấu mình tuy nhiên anh đã gửi trả lại 500 triệu để làm từ thiện.

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Bà Phương Hằng bất ngờ yêu cầu dừng lại tất cả mọi việc trên mạng xã hội và Nhâm Hoàng Khang đã đồng ý - Ảnh: Internet

Sau đó, dù có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra như bị kẻ xấu tấn công trang cá nhân và giả danh đặt vòng hoa tang, anh vẫn không nề hà, vẫn theo sát "thần tượng" của mình. Thế nhưng bất ngờ thay, sáng 23/6, bà Phương Hằng đã yêu cầu dừng lại tất cả mọi việc lùm xùm rùm beng trên mạng xã hội suốt 4 tháng qua.

Với sự tôn trọng dành cho vợ ông Dũng "lò vôi", Nhâm Hoàng Khang đã viết thông báo khẩn trên trang cá nhân, yêu cầu giải tán tất cả các hội nhóm và nhấn mạnh: “Do yêu cầu của chị Hằng và sự tôn trọng dành cho chị. Tôi xin chấm dứt ở đây theo ý nguyện của chị. Mong mọi người ai làm người nấy tự chịu trách nhiệm, chị Hằng không hy vọng ai đứng lên đòi lại công bằng cho chị hay làm bất cứ gì cho chị”. 

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Thông báo mới nhất của Nhâm Hoàng Khang trên trang cá nhân anh vừa chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

“Mọi người yêu quý chị xin vui lòng: Giải tán các group mang danh nghĩa chị Hằng, group nào còn thì group đó là group lừa đảo, unfollow mình dùm, ở yên trong nhà cùng nhau vượt qua Covid-19. Không làm bất cứ gì cho chị vì ý nguyện chị là thế” - anh viết thêm.

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Anh tiếp tục khẳng định khuyên cư dân mạng ngừng theo dõi tài khoản của mình - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước đó cậu IT được bà Phương Hằng thưởng nóng 1 tỷ do giúp vị đại gia này tìm ra kẻ nói xấu mình trên mạng - Ảnh: Internet
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Anh từng chia sẻ, chụp app tài khoản nhận tiền thưởng từ bà Phương Hằng khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại sau tâm thư dài trên trang cá nhân chia sẻ về những chuyện buồn sau 4 tháng gây xôn xao cộng đồng mạng, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có thông tin gì thêm.

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