Nhâm Hoàng Khang buông tay ‘gác kiếm’ theo bà Phương Hằng, thông báo khẩn ‘nhóm nào còn nhóm đó lừa đảo’

Nhâm Hoàng Khang còn được cư dân mạng gọi vui là cậu IT truyền nhân bạc tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng, anh luôn xuất hiện kịp thời, kịp lúc và giúp bà các vấn đề khó khăn trên mạng. Còn nhớ trước đó anh từng được bà chủ Đại Nam thưởng nóng 1 tỷ đồng vì tìm ra kẻ nói xấu mình tuy nhiên anh đã gửi trả lại 500 triệu để làm từ thiện.

Bà Phương Hằng bất ngờ yêu cầu dừng lại tất cả mọi việc trên mạng xã hội và Nhâm Hoàng Khang đã đồng ý - Ảnh: Internet

Sau đó, dù có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra như bị kẻ xấu tấn công trang cá nhân và giả danh đặt vòng hoa tang, anh vẫn không nề hà, vẫn theo sát "thần tượng" của mình. Thế nhưng bất ngờ thay, sáng 23/6, bà Phương Hằng đã yêu cầu dừng lại tất cả mọi việc lùm xùm rùm beng trên mạng xã hội suốt 4 tháng qua.