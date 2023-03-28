Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương với xe buýt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 28/3, một cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương với xe buýt là do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ. Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giữ xe cứu thương để lập hồ sơ xử phạt. CSGT đã lấy lời khai tài xế cũng như nhân chứng để lập biên bản xử phạt. Với các lỗi vi phạm của xe cứu thương, mức xử phạt khoảng 11 triệu đồng.

Công an đang tạm giữ phương tiện là xe cứu thương để xử phạt theo quy định - Ảnh: VietNamNet Xe cứu thương về đến Hà Tĩnh thì tông trúng xe buýt khiến chị Lan và một người khác bị thương - Ảnh: VietNamNet Ngày 25/3, anh V. gặp tai nạn dẫn đến tử vong. Để đưa thi thể anh V. về quê, chị Hồ Thị Lan (vợ anh V.) thuê xe cứu thương chở quan tài về quê nhà (xã Long Thành) để tổ chức mai táng. Tuy nhiên, khi xe cứu thương về đến Hà Tĩnh thì tông trúng xe buýt khiến chị Lan và một người khác bị thương. Chị Lan kể lại: “Lúc đó khoảng 5h sáng, tôi đang trong trạng thái mệt mỏi sau cái chết của chồng và phải vượt quãng đường xa, thì hoảng loạn khi nghe tiếng tông xe “rầm”. Xe cứu thương chở thi hài chồng tôi húc vào xe buýt, tôi bị thương ở mặt và một người bạn nữa bị thương phải vào viện điều trị”.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 5h10 sáng 27/3, xe cứu thương BKS 51B - 247.13 do tài xế Dương Minh Phúc (26 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chở theo thi hài cùng thân nhân lưu thông từ Nam ra Bắc. Khi đến km553+900 quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) thì bất ngờ tông vào phía sau xe buýt mang BKS 38B - 006.89 chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến đầu xe cứu thương biến dạng, 2 người ngồi trên xe cứu thương bị thương. Xe buýt bị hư hỏng phần đuôi.

Nhặt được túi xách chứa nhiều tài sản, Thượng úy Công an tìm trả cho người đánh rơi Ngày 28/3, Phòng Cánh sát Cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Ngọc (trú tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế).

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