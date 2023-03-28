Nguyên nhân trong vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe buýt khiến 2 người bị thương

Xã hội 28/03/2023 13:33

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương với xe buýt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 28/3, một cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương với xe buýt là do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tạm giữ xe cứu thương để lập hồ sơ xử phạt. CSGT đã lấy lời khai tài xế cũng như nhân chứng để lập biên bản xử phạt. Với các lỗi vi phạm của xe cứu thương, mức xử phạt khoảng 11 triệu đồng.

Nguyên nhân trong vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe buýt khiến 2 người bị thương - Ảnh 1
Công an đang tạm giữ phương tiện là xe cứu thương để xử phạt theo quy định - Ảnh: VietNamNet
Nguyên nhân trong vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe buýt khiến 2 người bị thương - Ảnh 2
Xe cứu thương về đến Hà Tĩnh thì tông trúng xe buýt khiến chị Lan và một người khác bị thương - Ảnh: VietNamNet

Ngày 25/3, anh V. gặp tai nạn dẫn đến tử vong. Để đưa thi thể anh V. về quê, chị Hồ Thị Lan (vợ anh V.) thuê xe cứu thương chở quan tài về quê nhà (xã Long Thành) để tổ chức mai táng. Tuy nhiên, khi xe cứu thương về đến Hà Tĩnh thì tông trúng xe buýt khiến chị Lan và một người khác bị thương.

Chị Lan kể lại: “Lúc đó khoảng 5h sáng, tôi đang trong trạng thái mệt mỏi sau cái chết của chồng và phải vượt quãng đường xa, thì hoảng loạn khi nghe tiếng tông xe “rầm”. Xe cứu thương chở thi hài chồng tôi húc vào xe buýt, tôi bị thương ở mặt và một người bạn nữa bị thương phải vào viện điều trị”.

Nguyên nhân trong vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe buýt khiến 2 người bị thương - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 5h10 sáng 27/3, xe cứu thương BKS 51B - 247.13 do tài xế Dương Minh Phúc (26 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chở theo thi hài cùng thân nhân lưu thông từ Nam ra Bắc.

Khi đến km553+900 quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) thì bất ngờ tông vào phía sau xe buýt mang BKS 38B - 006.89 chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến đầu xe cứu thương biến dạng, 2 người ngồi trên xe cứu thương bị thương. Xe buýt bị hư hỏng phần đuôi.

Nhặt được túi xách chứa nhiều tài sản, Thượng úy Công an tìm trả cho người đánh rơi

Nhặt được túi xách chứa nhiều tài sản, Thượng úy Công an tìm trả cho người đánh rơi

Ngày 28/3, Phòng Cánh sát Cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Ngọc (trú tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế).

Xem thêm
Từ khóa:   xe cứu thương chở thi hài tông trúng ô tô buýt tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 54 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?