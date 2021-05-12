'Người phụ nữ trong bóng tối' tiết lộ sự thật 'động trời' về bà Phương Hằng, xưng mình là vợ bé ông Dũng 'lò vôi'

Bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương tỏ ra khá gay gắt, dùng nhiều lời lẽ có phần nặng nề để nói về bà Hằng. Theo bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương, tất cả những gì bà Hằng có hôm nay đều là do “ăn cướp của người khác”.

Như đã hứa trên Facebook trước đó, vào khoảng 13h ngày 11/5, “người phụ nữ trong bóng tối” có tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã tiếp tục có buổi livestream “bóc phốt”, đả kích bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng "lò vôi"). Đáng chú ý, trong buổi phát sóng lần này, bà đã tiết lộ nhiều thông tin gây sốc.

Quá khứ chà đạp cha mẹ, lừa đảo, lập công ty ảo để ăn chặn tiền của người ta, cặp bồ tùm lum" - bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương nói trong livestream một cách vô căn cứ, không đưa ra các bằng chứng xác thực.

"Bà tranh giành của bà T.T.T. (vợ cũ của đại gia Dũng "lò vôi") mới lên làm bà chủ Đại Nam. Bà cướp của người ta mà bà lên khoe mẽ này kia. Hở chút là nói mình là vợ Dũng “lò vôi, bà T. mới phải, còn bà thì không...

Bên cạnh chỉ trích bà Hằng, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương còn tiết lộ nhiều sự thật 'động trời' - Ảnh: FB bà Nguyễn Phương Hằng

Sau đó, bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương cho biết không có chuyện bà Hằng sang Canada rồi chồng mất, mang tiền về. Số tiền bà Hằng có được là do “cặp với ông N.T.H.” (một người chưa được tiết lộ). Hai người thành lập công ty ảo, có cả bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương tham gia. Sau một thời gian thì bà Hằng tuyên bố phá sản để lấy tiền của nhà đầu tư đến nỗi “kẻ chết lên người chết xuống”.

Cũng trong livestream này, Huỳnh Ngọc Thiên Hương bất ngờ tuyên bố mình là tình nhân của ông Dũng “lò vôi” khiến người người "sốc mạnh".

“Bà không biết tôi cặp với ông Dũng. Tôi là vợ bé ông Dũng lò vôi nè,... Tôi vợ bé ông Dũng lò vôi nè, bà không biết hả, bởi chuyện gì của bà tôi cũng biết hết á. Chiều nay bà lôi đầu ổng ra hỏi đi, coi ngoại tình với tôi hồi nào. Tôi sắp sửa đạp bà xuống, giành cái ngôi vị bà chủ Đại Nam của bà rồi đó" - Huỳnh Ngọc Thiên Hương gửi đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Thiên Hương chia sẻ rất nhiều nhưng bà này không hề xuất hiện trong bất cứ livestream nào, chỉ toàn nghe được giọng nói của bà. Ngoài ra, các thông tin chưa được chứng thực rõ ràng, nhiều thông tin còn được cộng đồng đánh giá là vô căn cứ.

Được biết, trong tối cùng ngày, bà Hằng cũng đã tổ chức một buổi livestream đối đáp về những lùm xùm xoay quanh câu chuyện.