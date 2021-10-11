Người phụ nữ ngồi giặt đồ trước nhà bị hàng xóm dùng cây xăm gạo đâm hàng chục nhát tử vong tại chỗ

Xã hội 11/10/2021 14:24

Không chỉ đâm chết người phụ nữ đang ngồi giặt đồ trước nhà, gã hàng xóm còn dùng cây xăm gạo đâm 2 người khác trọng thương.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh C. (SN 1987, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10-/0, bà Ca Thị S. (SN 1974) đang ngồi giặt đồ trước nhà thì bất ngờ bị đối tượng C. dùng cây xăm gạo lao vào đâm hàng chục nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

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Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ bà S. bị hàng xóm đâm tử vong tại chỗ - Ảnh: Người Lao động

Chưa dừng lại, C. nhìn thấy ông Nguyễn Văn H. (SN 1985) đang ngồi câu cá gần đó nên cũng chạy đến đâm người này trọng thương.

Sau đó, C. tiếp tục dùng cây xăm gạo tấn công ông Ca Văn T. (SN 1952, cha của ruột bà S.) nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà thì bị người dân bao vây bắt giữ, bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Ông T. và ông H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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Khi nhập viện cấp cứu, bé trong tình trạng nhiễm độc nặng, mặc dù các bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

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