Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã cung cấp nhiều thông tin tích cực về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 7/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã cung cấp nhiều thông tin tích cực. Cụ thể, số ca bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm. Cụ thể, ngày 3/10 có 724 ca, đến ngày 4/10 còn 662 ca, ngày 5/10 giảm còn 658, ngày 6/10 chỉ có 631. Bên cạnh đó, TP.HCM liên tục đạt nhiều thông tin tích cực, đó là nhiều ngày liên tiếp không có bệnh nhân phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), số ca tử vong tiếp tục giảm, lượng bệnh nhân nhập viện thấp hơn bệnh nhân xuất viện.

Ảnh minh họa: Internet

Số bệnh nhân phải can thiệp ECMO, trong ngày 2/10 còn 19 ca. Tuy nhiên, liên tục trong các ngày sau đó, Thành phố không còn ca bệnh nào phải can thiệp ECMO và duy trì tới nay.

“Số ca tử vong liên tục chỉ dừng ở 2 con số. Đây đều là những thông tin rất tích cực đối với công tác phòng, chống dịch TPHCM” – ông Hải nhìn nhận.

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