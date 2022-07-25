Người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử trên sông Con, tại hiện trường để lại xe máy và đôi dép

Xã hội 25/07/2022 19:49

Tại hiện trường, trên cầu chỉ thấy chiếc xe máy cùng đôi giày của phụ nữ, người dân nghi nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, ngày 25/7, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, đang triển khai phương tiện để tìm kiếm nạn nhân nghi nhảy cầu trên sông Con thuộc xã Tân An, huyện Tân Kỳ.

Trước đó, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước tại sông Con, xã Tân An, huyện Tân Kỳ. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động 1 xe CC&CNCH, 8 CBCS cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị L.T.K (SN1991, trú tại xóm Thanh Yên, xã Tân An, huyện Tân Kỳ). Người dân nghi ngờ nạn nhảy cầu vào khoảng 20h ngày 24/7. Hiện, các lực lượng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử trên sông Con, tại hiện trường để lại xe máy và đôi dép - Ảnh 1
Chiếc xe máy cùng đôi giày nghi của nạn nhân - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Quãng Ngãi, theo thông tin từ Zingnews, lúc 8h ngày 21/7, người đi đường phát hiện xe máy và đôi dép của chị N.T.T. (30 tuổi, thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương) trên cầu Đập Quánh, xã Nghĩa Thương và báo với chính quyền.

Đến 10h cùng ngày, UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã vớt được thi thể người phụ nữ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị T. cực kỳ khó khăn, vợ chồng không có công việc ổn định và phải nuôi 6 con nhỏ.

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Có thông tin cho rằng, người phụ nữ tự tử do túng quẫn vì nhiều khoản nợ nần, trong đó có khoản vay qua ứng dụng công nghệ với lãi suất lên đến 53%/năm.

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