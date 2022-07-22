Có thông tin cho rằng, người phụ nữ tự tử do túng quẫn vì nhiều khoản nợ nần, trong đó có khoản vay qua ứng dụng công nghệ với lãi suất lên đến 53%/năm.

Liên quan đến vụ người mẹ nhảy cầu tự tử, bỏ lại 6 con thơ, theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 21/7, một lãnh đạo xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, kiểm tra trong điện thoại chị T. (người phụ nữ tự tử bỏ lại 6 con thơ dại) phát hiện chị có vay qua ứng dụng công nghệ (app) khoản tiền 21 triệu đồng, lãi suất lên đến 53%/năm. Ngày 21/7 là ngày chị T. phải trả một phần gốc và lãi.

"Nhiều thông tin cho rằng chị T. túng quẫn nợ nần nên đã tự tử. Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nội dung này" - vị này thông tin.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Thương, vợ chồng chị T. kết hôn sớm, sinh con khá dày. Mới 30 tuổi, chị T. đã có 6 con, cháu nhỏ nhất mới 1 tuổi. Chị T. không có việc làm ổn định, chồng làm thợ hồ nên thu nhập bấp bênh. Cuộc sống của vợ chồng chị T. hết sức khó khăn. Đây có thể là nguyên nhân khiến chị T. phải vay tiền qua app với lãi suất cao.

"Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất cho gia đình lo tang lễ cho chị T. Hiện các đoàn thể của xã tiếp tục vận động kinh phí hỗ trợ thêm cho gia đình lo cho các cháu nhỏ" - lãnh đạo xã Nghĩa Thương nói.

Chị T. nhảy cầu tự tử để lại 6 con thơ nheo nhóc - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, theo báo Công Lý đưa tin, lúc 8h sáng ngày 21/7, người đi đường phát hiện xe máy và đôi dép của chị N.T.T. (30 tuổi, thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương) trên cầu Đập Quánh, xã Nghĩa Thương) nên đã báo chính quyền địa phương

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Đến 10h cùng ngày, thi thể chị T. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Xót xa: Người phụ nữ nhảy cầu tự tử, bỏ lại 6 con thơ nheo nhóc Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tìm thấy thi thể người phụ nữ cách cầu Đập Quánh khoảng 30m.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-me-nhay-cau-tu-tu-bo-lai-6-con-tho-nghi-tung-quan-vi-vay-nang-lai-485049.html