Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tìm thấy thi thể người phụ nữ cách cầu Đập Quánh khoảng 30m.

Theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 21/7, UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu tự tử.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 21/7, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị N.T.T. (sinh 1992, trú thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) bỏ lại trên cầu Đập Quánh (thôn Vạn An 1); nghi ngờ chị T. tự tử nên người dân đã báo UBND xã Nghĩa Thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm khu vực quanh cầu Đập Quánh. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.T.T. cách cầu Đập Quánh khoảng 30m.

Xe máy và đôi dép chị T. được người dân phát hiện để lại trên cầu - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chị T. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị T. cực kỳ khó khăn, vợ chồng không có công việc ổn định và phải nuôi 6 con nhỏ. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Ngăn chặn kịp thời nam thanh niên định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM Nam thanh niên 22 tuổi định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử thì được 2 chiến sĩ CSGT lao đến ngăn cản, thuyết phục từ bỏ ý định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nguoi-phu-nu-nhay-cau-tu-tu-bo-lai-6-con-tho-nheo-nhoc-484903.html