Người mẹ trẻ đột quỵ tử vong ở Đài Loan: Kiếm tiền nuôi con bệnh, trước khi chết mong nhìn cha già, con nhỏ lần cuối

Xã hội 05/07/2019 12:22

Vì hoàn cảnh khó khăn, người mẹ trẻ phải sang xứ người làm việc. Đâu ai ngờ chị lại đột ngột qua đời sau một cơn đau đầu mà chẳng kịp nói với người thân lời nào.

Nhiều giờ qua, một nhóm cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan đã chia sẻ thông tin về một cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn tử vong khi đang lao động tại đây. Trước khi qua đời, cô vẫn cố gắng cầm cự với hy vọng gặp được bố và con gái nhỏ lần cuối.

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Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị Thanh phải sang nước ngoài lao động kiếm tiền - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái này có tên Lưu Thị Thanh (sinh năm 1990, quê ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang làm việc tại Vân Lâm, Đài Trung, Đài Loan. Trước đó, Thanh đã kết hôn và sinh được một cô con gái tuy nhiên sau đó đã ly hôn và đưa con gái về nhà bố mẹ sống. Vì con gái mắc bệnh xơ gan hiểm nghèo nên cách đây 3 năm, Thanh sang Đài Loan làm việc một mình để có tiền nuôi nấng và chữa bệnh cho con.

Đến 5 giờ chiều 26/6/2019, Thanh tan ca như bao ngày bình thường khác nhưng khi đang quẹt thẻ thì cô bất ngờ bị đột quỵ. Một cơn đau đầu bộc phát khiến cô vỡ mạch máu não. Dù đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ chỉ có thể kéo dài sinh mạng của cô gái trẻ thêm 2 ngày. Thanh cũng cố gắng cầm cự để được gặp mặt người thân lần cuối. Ở quê nhà, nghe tin con gái gặp nạn, ông Lưu Văn Hùng (bố của Thanh) đã vội vã sang Đài Loan để gặp mặt con gái lần cuối.

Cuối cùng, sau 6 ngày nằm viện, Thanh cũng gặp được bố và ra đi trong vòng tay của ông vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 2/7/2019.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên ông Hùng không thể đưa con gái về quê nhà mai táng nên đã đưa thi thể của Thanh vào một nhà tang lễ tại Đài Loan để lo hậu sự. Chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai cũng không khỏi đau lòng và thương tiếc cho số phận khắc khổ của Thanh. Trong khi đó, người nhà của Thanh ở quê nhà cũng đau đớn không kém.

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Người thân, bạn bè đau lòng tiễn đưa Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet

Mẹ của Thanh khi nghe tin con gái tử vong đã khóc ngất, gọi tên con trong vô vọng. Còn con gái nhỏ của Thanh cũng liên tục gọi tên mẹ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi đau lòng.

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Từ khóa:   đài loan tử vong khi xuất khẩu lao động

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