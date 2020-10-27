Người đàn ông say rượu tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong

Xã hội 27/10/2020 10:24

Trong lúc say xỉn, Hổ tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tự đốt nhà khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Nam Cường. Bà Phạm Thị Mơ, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường đã xác nhận sự việc với Gia đình & Xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26/10, người dân phường Nam Cường phát hiện ông Trần Cao Khải (SN 1965) chết cháy trong căn nhà của anh Trần Xuân Hổ (SN 1981, trú tại tổ Đồng Tiến). 

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Người đàn ông say rượu tự đốt nhà mình khiến bạn nhậu tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cả 2 người trên đều say rượu. Anh Hổ có dấu hiệu loạn thần đã châm lửa đốt đồ dùng, quần áo trong nhà, sau đó lửa lan ra gây cháy nhà khiến ông Khải thiệt mạng. 

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