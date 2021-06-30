‘Người bí ẩn’ khuyên bà Phương Hằng ‘tiểu nhân dễ kiếm quân tử khó tìm’, bênh vực IT Nhâm Hoàng Khang khi cả hai trở mặt

Xã hội 30/06/2021 08:15

Giữa ồn ào đấu tố qua lại đã xuất hiện những dòng comment thâm thúy bên phía Facebook Nhâm Hoàng Khang dành cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Từ là chị em thân thiết nhưng sau đó bất ngờ thay bà Nguyễn Phương Hằng và cậu IT Nhâm Hoàng Khang đã trở mặt trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Bà Phương Hằng cho rằng cậu IT bạc tỷ chỉ đáng tuổi con cháu mình cho nên không có quyền dạy đời bà. Trong khi đó, Nhâm Hoàng Khang góp ý thân tình, cho rằng bà Hằng mắc bệnh ngôi sao và cả ‘tâm bệnh’. Màn đấu tố của hai chị em từng có thời gian ‘sống chết có nhau’ trên mạng đã khiến dư luận không biết nghiêng về phe nào.

nguyen phuong hang 1
Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng đã từng có thời điểm rất thân thiết bên nhau - Ảnh: Internet

Giữa bão drama thì bỗng dưng xuất hiện khá nhiều comment đưa ra lời khuyên thâm sâu dành cho bà Phương Hằng. Một số tài khoản bình luận như sau: “Quân tử thời nay đâu dễ kiếm, cô là người thông minh dày dặn kinh nghiệm và cũng hiểu lòng người. Bạn đi mua hàng khuyến mãi dù kém chất lượng đó cũng là tiền của bạn nhưng free thì chất lượng chẳng ra gì. Những người cào phím chẳng giúp ích gì cho cô đâu ạ”. Hay như một comment khác có nội dung như sau: “Theo con cô không nên chấp với bọn tiểu nhân đó làm gì ạ. Cô cũng vì dân nhiều rồi và những ai sống sai sẽ có luật nhân quả”.

nguyen phuong hang 2
Sau bài đăng ẩn ý nhắc đến Nhâm Hoàng Khang trên trang của quản lý Hà Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy hai nhân vật này chỉ vô tình lướt qua nhưng đã nhắc đến hai mặt khác nhau của con người đó là tiểu nhân và quân tử. Nhiều khán giả sau khi xem xong đã cảm thấy thú vị với màn so sánh này. 

nguyen phuong hang 3
Một cư dân mạng nhắc đến hình ảnh quân tử - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen phuong hang 4
Một người khác lại nhắc đến tiểu nhân trong cuộc chiến nội bộ giữa  bà Hằng và IT ruột - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen phuong hang 5
Hiện tại bà Phương Hằng đã khóa trang cá nhân và mọi hoạt động phát ngôn đều thông qua Facebook của quản lý Hà Lee - Ảnh: Internet

Hiện tại, dư luận vẫn đang tiếp tục "hóng hớt" câu chuyện nội bộ giữa bà Phương Hằng và nam IT. 

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ

Dù khá giàu có và sở hữu vali kim cương bạc tỷ nhưng cũng có lúc bà Nguyễn Phương Hằng phải hạ mình cầu xin một nữ ca sĩ đang sống tại Mỹ để thực hiện lý tưởng cao đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyễn phương hằng livestream nguyễn phương hằng mới nhất nhâm hoàng khang

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1