‘Người bí ẩn’ khuyên bà Phương Hằng ‘tiểu nhân dễ kiếm quân tử khó tìm’, bênh vực IT Nhâm Hoàng Khang khi cả hai trở mặt

Từ là chị em thân thiết nhưng sau đó bất ngờ thay bà Nguyễn Phương Hằng và cậu IT Nhâm Hoàng Khang đã trở mặt trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Bà Phương Hằng cho rằng cậu IT bạc tỷ chỉ đáng tuổi con cháu mình cho nên không có quyền dạy đời bà. Trong khi đó, Nhâm Hoàng Khang góp ý thân tình, cho rằng bà Hằng mắc bệnh ngôi sao và cả ‘tâm bệnh’. Màn đấu tố của hai chị em từng có thời gian ‘sống chết có nhau’ trên mạng đã khiến dư luận không biết nghiêng về phe nào.

Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng đã từng có thời điểm rất thân thiết bên nhau - Ảnh: Internet

Giữa bão drama thì bỗng dưng xuất hiện khá nhiều comment đưa ra lời khuyên thâm sâu dành cho bà Phương Hằng. Một số tài khoản bình luận như sau: “Quân tử thời nay đâu dễ kiếm, cô là người thông minh dày dặn kinh nghiệm và cũng hiểu lòng người. Bạn đi mua hàng khuyến mãi dù kém chất lượng đó cũng là tiền của bạn nhưng free thì chất lượng chẳng ra gì. Những người cào phím chẳng giúp ích gì cho cô đâu ạ”. Hay như một comment khác có nội dung như sau: “Theo con cô không nên chấp với bọn tiểu nhân đó làm gì ạ. Cô cũng vì dân nhiều rồi và những ai sống sai sẽ có luật nhân quả”.