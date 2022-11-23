Tại cơ quan công an, Thân Văn Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ là chị N.T.T (SN 1998). Theo lời khai của nghi phạm, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng và ghen tuông. Đêm 21/11, vợ chồng Hiếu cãi nhau, sau đó chị T. đi về nhà mẹ đẻ ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) đề điều tra về hành vi “Giết người”.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, Hiếu đã uống rượu.

Lúc này, Hiếu lái xe máy truy đuổi, tạt axit rồi đâm chết vợ giữa đường. Sau khi gây án, Hiếu đi về nhà tại thôn Yên Sơn.

Hiếu và chị T. lấy nhau được 5 năm, có hai con nhỏ. Cả hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên.

Thân Văn Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: báo Lao động

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Zingnews, Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội cho biết về mức án mà nghi phạm sẽ phải chịu cho tội ác của mình. Theo đó, vì ghen tuông, Hiếu đã tạt axit rồi dùng dao truy đuổi, sát hại khiến chị T. tử vong nên hành vi này thể hiện sự manh động, côn đồ và coi thường pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ sự việc và áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết nhằm xử lý nghi phạm theo quy định.

Axit là loại hoá chất nguy hiểm, có khả năng gây bỏng nặng ngay lập tức khi tiếp xúc với da của con người. Hành vi tạt axit vào người nạn nhân là hành động nguy hiểm, có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 cùng tình tiết định khung "Dùng a-xít sunfuric (H 2 SO 4 ) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo điểm b, khoản 1 Điều này.

Sau khi tạt axit, Hiếu tiếp tục dùng dao truy sát và đâm nhiều nhát vào cổ, lưng, sườn khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Đây là hành vi cho thấy sự côn đồ, hung hăng và có dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu bị xử lý hình sự về tội danh này, nghi phạm có thể chịu tình tiết định khung "Có tính chất côn đồ" theo khoản 1 Điều này. Mức án khi đó Hiếu có thể đối mặt là 12-20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, với việc cố ý truy sát và tấn công cho tới khi nạn nhân tử vong, nghi phạm còn đối diện tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng" theo Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Tổng hợp các tội danh, các tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng, mức án tối đa nghi phạm có thể đối mặt là tử hình.