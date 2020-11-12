Nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi cướp 12 chỉ vàng ở Long An đang mang thai sắp sinh con

Xã hội 12/11/2020 15:05

Cơ quan công an cho biết nữ nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi đang mang thai sắp đến ngày sinh con. Hiện người này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trưa 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An. 

Theo thông tin đăng tải trên Zing, VKSND đã phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản

Điệp được xác định đã sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi), cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng rồi bỏ xác trong bao tải nhà vệ sinh ở xã An Ninh Tây. 

Cơ quan công an cho biết nữ nghi phạm đang sống chung với người đàn ông quê huyện Củ Chi (TP.HCM) tại địa phương như vợ chồng. Điệp đang mang thai gần đến ngày sinh con thì gây ra vụ việc.

sat hai cu ba 79 tuoi
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được điện thoại của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, cụ bà từng nói với con cái rằng 2 người phụ nữ này mượn bà 10 triệu đồng nhưng mãi không trả khiến bà phải nhiều lần thúc giục.

Khi đi, bà Khuôn mang theo người 1,2 lượng vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Nhiều người cho biết bà Khuôn vào nhà hai người phụ nữ trên rồi không thấy trở ra. Được biết, hai người này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc. 

Chiều 6/11, cơ quan công an tìm thấy thi thể bà Khuôn bỏ trong bao tải ở nhà vệ sinh của Phạm Huỳnh Thị Điệp. Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Vụ cụ bà 79 tuổi mang 12 chỉ vàng đến nhà con nợ rồi mất tích: Tìm thấy thi thể trong bao tải

Vụ cụ bà 79 tuổi mang 12 chỉ vàng đến nhà con nợ rồi mất tích: Tìm thấy thi thể trong bao tải

Cụ bà 79 mất tích sau khi đến nhà con nợ đã được tìm thấy tại nhà vệ sinh của hàng xóm trong tình trạng đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người Long An cướp tài sản

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn