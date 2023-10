Cơ quan công an cho biết nữ nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi đang mang thai sắp đến ngày sinh con. Hiện người này đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trưa 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, VKSND đã phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Điệp được xác định đã sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi), cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng rồi bỏ xác trong bao tải nhà vệ sinh ở xã An Ninh Tây.

Cơ quan công an cho biết nữ nghi phạm đang sống chung với người đàn ông quê huyện Củ Chi (TP.HCM) tại địa phương như vợ chồng. Điệp đang mang thai gần đến ngày sinh con thì gây ra vụ việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được điện thoại của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, cụ bà từng nói với con cái rằng 2 người phụ nữ này mượn bà 10 triệu đồng nhưng mãi không trả khiến bà phải nhiều lần thúc giục.

Khi đi, bà Khuôn mang theo người 1,2 lượng vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Nhiều người cho biết bà Khuôn vào nhà hai người phụ nữ trên rồi không thấy trở ra. Được biết, hai người này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc.

Chiều 6/11, cơ quan công an tìm thấy thi thể bà Khuôn bỏ trong bao tải ở nhà vệ sinh của Phạm Huỳnh Thị Điệp. Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

