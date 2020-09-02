Nghi án chồng giết vợ, bỏ xác giữa đường rồi về nhà tự sát

Xã hội 02/09/2020 19:43

Hiện cơ quan chức năng huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi về nhà tự sát.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 2/9, người dân xã Liên Hiệp phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm ven đường trong tình trạng có nhiều vết thương nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Nghi do mâu thuẫn gia đình, chồng giết vợ, bỏ xác giữa đường rồi về nhà tự sát - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân là chị Đ.T.H (sinh năm 1986, trú xã Liên Hiệp). Khi đến nhà nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện chồng chị H. là Nguyễn Chí Cảnh (sinh năm 1982) đang cố thủ trong nhà, tìm cách tự sát.

Lúc này, lực lượng công an đã vận động Cảnh buông bỏ chống trả, hợp tác với cơ quan chức năng. Tuy nhiên đối tượng đã tự sát ngay sau đó và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Cũng theo nguồn tin trên, Cảnh được xác định là nghi phạm sát hại chị H. Tuy nhiên đối tượng đang được cấp cứu, chưa thể làm việc với cơ quan công an. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn vợ chồng.

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Từ khóa:   Hà Nội án mạng nghiêm trọng mâu thuẫn vợ chồng

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