5 người đàn ông khỏa thân chạy trên phố, bị cảnh sát bắt giữ. Khi biết được nguyên nhân, cư dân mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 5 người đàn ông khỏa thân chạy trên phố được cư dân mạng bình luận, chia sẻ không ngừng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 31/8 vừa qua tại Trung Quốc. Vào thời điểm trên, 5 người đàn ông cùng nhau cởi sạch quần áo rồi chạy khắp đường phố. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc, đuổi bắt cả 5 người này.

Thông tin trên Pearvideo cho biết, 5 người trên cùng làm trong một công ty. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, những người này vì thua cược nên phải làm theo yêu cầu của mọi người.

Sau đó, ông Chen - người đã khởi xướng màn cá cược bị tạm giam 7 ngày, những người còn lại bị tạm giam 5 ngày.

5 người đàn ông khỏa thân chạy trên phố bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi của 5 người đàn ông này. Ai nấy đều cho rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ.

“Đi ngoài đường mà gặp cảnh này chắc ngất luôn quá, người ta nói vui thôi đừng vui quá, mấy anh chàng này có vẻ đùa hơi quá lố rồi", K.H bình luận.

“Chỉ vì đùa giỡn mà khỏa thân chạy khắp phố? Tôi thấy phạt tạm giam như vậy là quá nhẹ rồi. Phạt nặng để răn đe kẻ khác, đừng để những trường hợp tương tự lặp lại nữa”, một cư dân mạng chia sẻ.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng đoạn clip trên vẫn đang gây bão trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nguoi-dan-ong-khoa-than-chay-khap-pho-bi-bat-biet-duoc-nguyen-nhan-ai-cung-lac-dau-378589.html