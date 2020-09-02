Quảng Ninh: Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng người đàn ông khác, chồng dùng dao đâm cả hai thương vong

Tin nóng 02/09/2020 11:10

Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng người khác, Tân dùng dao đâm vợ và tình địch khiến 2 người thương vong.

Trao đổi với báo chí, Trưởng Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết hiện đơn vị này đang điều tra, phối hợp với các lực lượng chức năng để truy bắt hung thủ dùng dao đâm vợ và tình địch xảy ra trên địa bàn.

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Vì ghen tuông, Tân dùng dao đâm vợ và tình địch khiến 2 người thương vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 1/9, Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện vợ là N.T.S (sinh năm 1985) cùng với N.T.C (sinh năm 1985) đi vào nhà nghỉ tại địa chỉ Khu 6, phường Trưng Vương.

Vì ghen tuông, Tân đi theo vào nhà nghỉ rồi dùng dao đâm cả hai. Vụ việc khiến anh C. tử vong trên đường đến bệnh viện còn chị S. bị thương.

Gây án xong, đối tượng Tân nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy bắt hung thủ.

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