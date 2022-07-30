Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh điều tra làm rõ nghi án vợ sát hại chồng xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 30/7, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp Phòng CSĐT Công an tỉnh điều tra làm rõ nghi án vợ sát hại chồng xảy ra tại phường 5, thị xã Cai Lậy.

Nạn nhân là ông Đặng Hải T. (54 tuổi, tạm trú phường 5, thị xã Cai Lậy), người gây án chính là vợ của ông đang bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 29/7, vợ chồng ông Triều xảy ra mâu thuẫn ở trong phòng trọ, sau đó ông Triều đi ra trước sân thì bà Ô (44 tuổi) cầm con dao chạy theo đâm trúng vào bên đùi làm nạn nhân ngã gục xuống nền gạch.

Cùng lúc những người sống chung khu nhà trọ phát hiện đưa ông Triều đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, nạn nhân đã tử vong do đứt động mạch chủ của đùi. Sau khi gây án, nghi phạm Ô (quê Thừa Thiên - Huế) bị Công an bắt giữ cùng tang vật gây án.

Cha chết, mẹ bị bắt, 3 đứa con chưa biết ai sẽ chăm sóc - Ảnh: báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, người thân của ông Triều cho hay, bà Ô bỏ nhà đi hơn 1 năm, sau đó ông Triều mới tìm đưa về ở được một thời gian lại tiếp tục bỏ đi. Cách đây khoảng 2 tháng, ông Triều kêu về ở chung để phụ nuôi 3 đứa con, ông lo chạy xe kiếm tiền.

Tuy nhiên, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, người vợ đã một lần dùng dao đâm chồng bị thương nhưng chỉ chảy máu ở bên ngoài.

Hiện tại, cha chết, mẹ bị bắt, 3 đứa con không có người chăm sóc.

Bắt được nghi phạm sát hại vợ sau 2 ngày lẩn trốn: Đối tượng cũng từng có tiền án giết người Đại diện Công an xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Trường, hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ".

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