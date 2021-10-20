Khi nhận được tin báo về thi thể một bé trai, gia đình đã có mặt tại hiện trường là con suối gần nhà. Khoảnh khắc ghi lại cho thấy người cha gục khóc khi có mặt tại hiện trường.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 20/10, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thực hiện khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi được phát hiện ở con suối cách nhà 600m để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Đây cũng chính là cháu bé mất tích gây xôn xao những ngày qua.

Được biết, trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N. đi vào trong nhà, một lúc sau người mẹ quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không thấy bé.

Gia đình bé Lâm Gia Hưng đã xác nhận thông tin thi thể dưới suối chính là cháu bé - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của báo Đất Việt, trưa 20/10, anh Lâm Gia Đạt - ba của bé (ấp Tân Định, xã Minh Tân, tỉnh Bình Dương) nhận được tin báo phát hiện một thi thể cháu bé ở con suối gần nhà mình. Anh ngay lập tức có mặt tại hiện trường, anh Đạt gục khóc khi hay tin nghi tìm thấy thi thể con trai sau 5 ngày mất tích.

Người bố gục khóc khi hay tin nghi tìm thấy con trai mất tích - Ảnh: Bình dương 24h

Theo báo Lao động, thi thể cháu được tìm thấy dưới suối, nổi lên mặt nước. Khu vực này cách nhà cháu bé khoảng 600m, rất rậm rạp, khó đi. Hiện, lực lượng của UBND xã đang phối hợp cùng công an huyện Dầu Tiếng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra để xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không.

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