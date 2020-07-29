Sau khi xác định được những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 435, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly khẩn cấp 27 người.

Trao đổi với báo chí vào sáng 29/7, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết cơ quan y tế sau khi điều tra dịch tễ đã xác định được 27 người là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 435. Ngay trong đêm 28/7, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa những người này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay trong đêm 28/7, cơ quan chức năng đã nhanh chóng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 435 - Ảnh: Internet

Hiện tại, toàn bộ 27 F1 và 1 người thuộc F2 của bệnh nhân này có kết quả âm tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm đầu tiên. Bên cạnh đó, theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng lấy mẫu 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Người này không liên quan tới bệnh nhân 435 nhưng vừa trở về từ Đà Nẵng và có nhiều triệu chứng bệnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy người này âm tính với Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng, nữ bệnh nhân 435 (29 tuổi, tạm trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 19 - 20/7, bệnh nhân 435 về thăm nhà tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 21/7, bệnh nhân quay lại Đà Nẵng và tiếp tục đi làm tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy toàn bộ F1 và F2 của bệnh nhân 435 đều âm tính với Covid-19 - Ảnh: Internet

Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19.

Kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 2 ngày về quê, bệnh nhân 435 có đi chợ và đến một số địa điểm. Tuy nhiên, mỗi lần ra đường, cô đều đeo khẩu trang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân COVID-19 tử vong Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý trong công tác điều trị phải hết sức tập trung bởi căn bệnh này rất nguy hiểm, lơ là một chút là diễn biến xấu rất nhanh. Phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân tử vong.

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