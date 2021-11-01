Ngày đầu tiên Bình Dương triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ, học sinh như thế nào?

Ghi nhận tại điểm tiêm trường THPT chuyên Hùng Vương, TP.Thủ Dầu Một, các em học sinh có mặt từ sớm xếp hàng ngay ngắn chờ tiêm vaccine. Loại vaccine được tiêm các cho em học sinh là Pfizer.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 31/10, toàn bộ học sinh lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi (khối THPT) trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1.

Trong buổi sáng, ghi nhận điểm tiêm tại trường bố trí khoa học, trật tự. Các em học sinh lần lượt vào khám sàng lọc rồi qua tiêm, sau đó có khu chờ theo dõi sau tiêm.

Toàn bộ học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương sẽ được tiêm hết trong đợt này. Trường có tổng cộng khoảng hơn 800 em học sinh, dự kiến sẽ tiêm xong trong một ngày.

Đáng chú ý, có một số em học sinh đến tiêm vaccine nhưng là tiêm mũi 2, mũi 1 các em này đã được tiêm tại một bệnh viên tư nhân vào cuối tháng 8.

Theo ông Trần Sĩ Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, trong hai ngày 31/10 và 1/11 ngành y tế thành phố sẽ tiêm vaccine cho tất cả các em học sinh khối THPT. Ngày 5/11 thành phố sẽ tiến hành tiêm vét một lần nữa.

Cũng theo ông Nam, đợt này có 12 địa điểm tiêm tại 12 trường THPT, dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 13.000 học sinh.

Đợt tiêm vaccine lần này dành cho lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi ở các trường công lậ và ngoài công lập. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Sở Y tế tỉnh, đợt tiêm vaccine này dành cho lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi trong các trường công lập và ngoài công lập, các cơ sở bảo trợ xã hội.

Số vaccine được phân bổ cho chín huyện, thị, thành phố, các trường THPT và trường nghề trực thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội là gần 59.000 liều.

Theo thông tin từ Dân Việt, ghi nhận thực tế, vào sáng 31/10, tại điểm tiêm chủng ở trường THPT Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, công tác tiêm chủng diễn ra theo đúng kế hoạch, các học sinh giữ trật tự và đúng khoảng cách. Đợt này, trường THPT Nguyễn Trãi có khoảng 1.600 học sinh từ lớp 10-12 được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nhân viên y tế kiểm tra các chỉ số sức khỏe cho các em học sinh trước khi được tiêm vaccine. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, ngay từ đầu tháng 10/2021 sau khi có thông tin được tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi, ngành giáo dục và ngành y tế đã lập danh sách học sinh và cho phụ cam kết đồng ý tiêm ngừa cho các em.