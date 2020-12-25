Nam thanh niên 29 tuổi bị tố dùng dao khống chế hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Xã hội 25/12/2020 17:56

Nam thanh niên 29 tuổi ở thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) bị tố dùng dao khống chế hiếp dâm bé gái 12 tuổi gây xôn xao dư luận địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được trình báo của gia đình cháu V.T.M (SN 2008, quê tỉnh Hậu Giang) tố Ngô Công Sang (SN 1991, trú tại thị xã Phú Mỹ) đã dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm bé M. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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Gia đình tố nam thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít ngày, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cũng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn D. (15 tuổi) và Lương Văn K. (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Do có quen biết nhau từ trước nên tối 15/12, em H. (12 tuổi) đi chơi tại một bữa tiệc ở xã Tiền Phong với Lương Văn K. và Hoàng Văn D. Tại đây, cả 3 cùng uống rượu rồi đi về phòng riêng tại nhà của K. gần đó để ngủ. Trong đêm K. và D. đã thay nhau khống chế hiếp dâm em H. nhiều lần.

Sáng hôm sau, bé gái 12 tuổi về nhà. Gia đình gặng hỏi và biết được chuyện H. đã bị 2 thiếu niên hiếp dâm. Bố mẹ nạn nhân lập tức trình báo sự việc lên Công an huyện Quế Phong. Nhận tin báo, Công an huyện Quế Phong đã lập tức triệu tập Hoàng Văn D. và Lương Văn K. lên trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Tại trụ sở công an, bước đầu K. và D. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đi uống rượu, bé gái 12 tuổi bị 2 thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm nhiều lần trong đêm

Đi uống rượu, bé gái 12 tuổi bị 2 thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm nhiều lần trong đêm

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự 2 thiếu niên 15 tuổi để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhiều lần.

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