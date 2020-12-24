Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự 2 thiếu niên 15 tuổi để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhiều lần.

Mới đây, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn D. (15 tuổi) và Lương Văn K. (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Do có quen biết nhau từ trước nên tối 15/12, em H. (12 tuổi) đi chơi tại một bữa tiệc ở xã Tiền Phong với Lương Văn K. và Hoàng Văn D. Tại đây, cả 3 cùng uống rượu rồi đi về phòng riêng tại nhà của K. gần đó để ngủ. Trong đêm K. và D. đã thay nhau khống chế hiếp dâm em H. nhiều lần.

Hai thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm bé gái 12 tuổi nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, bé gái 12 tuổi về nhà. Gia đình gặng hỏi và biết được chuyện H. đã bị 2 thiếu niên hiếp dâm. Bố mẹ nạn nhân lập tức trình báo sự việc lên Công an huyện Quế Phong. Nhận tin báo, Công an huyện Quế Phong đã lập tức triệu tập Hoàng Văn D. và Lương Văn K. lên trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Tại trụ sở công an, bước đầu K. và D. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm 2 bé gái 6 tuổi và 8 tuổi nhiều lần: Nghi phạm và nạn nhân là họ hàng Lợi dụng quan hệ họ hàng và các nạn nhân nhỏ tuổi không có ý thức bảo vệ bản thân, thiếu niên 15 tuổi đã nhiều lần hiếp dâm 2 bé gái mới 6 tuổi và 8 tuổi.

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