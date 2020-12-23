Đôi nam nữ ngồi lên đùi nhau hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cả môi, tư thế phản cảm khiến dân mạng ngượng chín mặt

Đôi nam nữ hành động phản cảm bên thành hồ khiến ai nấy nóng mặt. Đặc biệt nhìn đến tư thế tình tứ của cặp đôi, dân tình càng bức xúc hơn nữa.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của đôi nam nữ trong công viên khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, cặp đôi hết nằm lại ngồi vắt vẻo trên thành hồ, thỉnh thoảng còn ôm hôn quấn quýt, cười nói vô tư như thể "Trái Đất này là của mỗi mình". Đôi khi cả hai còn cười giỡn, nghiêng nghiêng ngả ngả như đang đi tàu lượn khiến người xem thót tim vì sợ ngã xuống hồ. Đáng nói, cô gái ngồi đối diện với bạn trai, gác chân lên đùi anh tạo thành tư thế nhạy cảm khiến dân tình được phen nóng mắt.

Hành động phản cảm của đôi nam nữ khiến dân tình nóng mặt - Ảnh: FB

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự bức xúc. Ai nấy đều cho rằng tuy mỗi người đều có quyền tự do cá nhân nhưng cũng không thể cổ xúy cho những hành động vô duyên, phản cảm, gây ảnh hưởng đến người khác tại nơi công cộng.

"Mới nhìn tôi còn tưởng hai anh chị đang 'hành sự' giữa thanh thiên bạch nhật luôn đó"; "Nhìn cũng đâu có 'trẻ trâu' mà sao cư xử kỳ vậy"; "Công viên còn có trẻ con, người già mà lại làm những trò như vậy"; "Anh chị ơi liêm sỉ rớt xuống hồ rồi kìa"..., dân mạng bình luận. Hiện đoạn clip vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nam-nu-ngoi-len-dui-nhau-hon-ngau-nghien-nhu-muon-nuot-ca-moi-tu-the-phan-cam-khien-dan-mang-nguong-chin-mat-391198.html