Lợi dụng quan hệ họ hàng và các nạn nhân nhỏ tuổi không có ý thức bảo vệ bản thân, thiếu niên 15 tuổi đã nhiều lần hiếp dâm 2 bé gái mới 6 tuổi và 8 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Xuân T. (SN 2005, trú tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi hiếp dâm 2 bé gái 6 tuổi và 8 tuổi.

Theo thông tin trên Người Lao Động, từ giữa năm 2019 đến cuối năm 2020, T. đã lợi dụng quan hệ họ hàng, các bị hại còn nhỏ không có sức phản kháng, để nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu M. (SN 2012) và L. (SN 2014), cùng trú tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình. Hiện T. đã bị khởi tố tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu niên 15 tuổi hiếp dâm 2 bé gái 6 tuổi và 8 tuổi - Ảnh: Người Lao Động

Ngày 23/12, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cũng đã tiến hành tạm giữ 2 đối tượng là Lương Văn Kỳ (15 tuổi) và Hoàng Văn Dậu (15 tuổi, cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, vào tối ngày 15/12, Kỳ và Dậu rủ em H. (SN 2008, trú huyện Quế Phong) đi đám cưới ở một gia đình tại địa phương. Tại đây, cả 3 người đều uống rượu. Sau khi càn cuộc, Kỳ và Dậu đưa em H. về phòng riêng tại nhà của Kỳ ở gần đó để ngủ. Tại đây, hai thiếu niên 15 tuổi đã thi nhau khống chế, hiếp dâm em H. nhiều lần trong đêm.

Đôi nam nữ ngồi lên đùi nhau hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cả môi, tư thế phản cảm khiến dân mạng ngượng chín mặt Đôi nam nữ hành động phản cảm bên thành hồ khiến ai nấy nóng mặt. Đặc biệt nhìn đến tư thế tình tứ của cặp đôi, dân tình càng bức xúc hơn nữa.

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