Nằm than sau sinh, sản phụ ở Gia Lai tử vong thương tâm

Xã hội 20/11/2020 17:03

Sản phụ 25 tuổi tử vong thương tâm vì nằm than sau sinh. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc khí CO dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn...

Mới đây, tại Gia Lai xảy ra trường hợp sản phụ tử vong thương tâmnằm than sau sinh khiến ai nấy xót xa. Hôm nay (20/11), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã bàn giao thi thể sản phụ này cho gia đình về lo hậu sự.

Theo thông tin trên Người Lao Động, chị N.T.L (SN 1995, ngụ thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đắk Đoa) sinh con khoảng 1 tuần trước. Trong lúc ở cữ, chị L. đốt than trong phòng để sưởi theo phong tục dân gian. Sau đó, chị L. thấy mệt mỏi, không ăn uống được.

Nằm than sau sinh, sản phụ ở Gia Lai tử vong thương tâm - Ảnh 1
Sản phụ tử vong thương tâm vì nằm than sau sinh - Ảnh: Người Lao Động

Đến sáng 19/11, thấy chị L. hôn mê bất tỉnh, người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO dẫn đến hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn... Đến tối cùng ngày, bệnh nhân tử vong tại bệnh viện. 

Được biết, tại thời điểm chị L. nằm than trong phòng thì con nhỏ được bà ngoại bế sang phòng khác nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

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