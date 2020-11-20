Lỡ dại cho 'phi công trẻ' xem cảnh 'trần như nhộng', gái có chồng cầu cứu công an vì bị tống tiền 150 triệu đồng

Xã hội 20/11/2020 11:02

Người phụ nữ có chồng nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nam thanh niên quen biết qua mạng xã hội. Sau khi trót dại cho người tình xem cảnh mình đang tắm, người phụ nữ khốn khổ vì bị tống tiền nhiều lần.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã chuyển hồ sơ lên VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Tiến Tùng (SN 1986, trú ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chị T. (SN 1978, trú huyện Lạc Sơn) gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc bị Tùng tống tiền nhiều lần. 

Theo kết quả điều tra, Tùng và chị T. quen biết qua mạng xã hội. Dù chị T. đã lập gia đình nhưng cả hai vẫn quan hệ yêu đương. 

Trong một lần tâm sự qua điện thoại, Tùng biết chị T. đang tắm nên dụ dỗ chị quay clip lại để anh ta ngắm cho đỡ nhớ. Chị T. làm theo yêu cầu của tình nhân mà không ngờ hắn đã âm thầm ghi lại. 

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Nghi can Phạm Tiến Tùng - Ảnh: An ninh thủ đô 

Ngày 25/5/2020, do cần tiền tiêu xài, Tùng bắt chị T. phải chuyển cho mình 40 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nóng của chị lên mạng xã hội. Những tin nhắn tình cảm của cả hai cũng sẽ được gửi cho chồng chị T. Lo sợ gia đình biết chuyện, chị T. đã gửi tiền cho Tùng theo yêu cầu.

Đến tháng 6/2020, Tùng tiếp tục ép chị T. chuyển cho hắn 40 triệu đồng. Sợ mối quan hệ bất chính bị lộ, chị T. lại gửi tiền cho Tùng và yêu cầu xóa những tin nhắn đã lưu. 

Vào cuối tháng 7/2020, Tùng thấy việc tống tiền quá dễ dàng nên tiếp tục ép chị T. phải chuyển 52 triệu đồng. Thấy chị T. nói đã hết tiền, Tùng gửi đoạn video ghi lại cảnh chị T. đang tắm và đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ đăng lên mạng xã hội. Sợ mất danh dự, chị T. tiếp tục chuyển tiền cho Tùng. 

Giữa tháng 8/2020, Tùng lại dùng trò cũ đòi chị T. thêm 20 triệu đồng. Ngày 18/8, khi đang nhận tiền của chị T. ở bến xe phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình, Tùng bị cơ quan công an ập vào bắt giữ. Qua điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Tùng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

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