Nhận thấy vụ đánh ghen lột đồ cô gái giữa đường có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác", cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị đánh ghen lột đồ giữa đường gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xác minh, lấy lời khai các bên liên quan. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác", cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết vụ đánh ghen xảy ra vào chiều tối 15/11 tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Cô gái đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển xã Hải Dương thì bị nhóm đối tượng hành hung với lý do nghi ngờ giật chồng người khác. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan công an.

Cô gái bị đánh ghen lột đồ vì nghi cướp chồng người khác - Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào tối 18/11, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen lột đồ vô cùng dã man.

Một người phụ nữ lột sạch quần áo của cô gái ra, sau đó một người đàn ông khác vừa chửi mắng vừa đánh vào mặt, đầu và chỗ kín của cô gái. Vừa đau vừa tủi nhục, cô gái chỉ biết khóc thảm thiết xin tha.

Tuy nhiên, nhóm người vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục đánh đập, sỉ nhục cô gái không thương tiếc.

Sau cùng, một người phụ nữ đứng ở ngoài lên tiếng: "Thôi tha cho hắn đi". Lúc này nhóm người kia mới chịu dừng tay để cô gái đứng dậy nói chuyện đàng hoàng.

"Đứng dậy… đứng dậy nói đàng hoàng", gã đàn ông đánh cô gái lúc nãy lớn tiếng. Nạn nhân lí nhí trả lời: "Chị đưa áo cho em mặc" nhưng nhóm người này vẫn nhất định không tha.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đánh ghen gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động đánh đập, làm nhục người khác là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Xôn xao clip cô gái bị lột sạch đồ, đánh ghen dã man như thời trung cổ Trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, cô gái bị một nhóm người đánh ghen lột đồ vô cùng dã man. Dù chưa biết thực hư sự việc nhưng hầu hết dân mạng đều phản đối hành động bạo lực làm nhục người khác của nhóm người hung bạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-gai-bi-danh-ghen-lot-do-nhu-thoi-trung-co-o-hue-khoi-to-hinh-su-toi-lam-nhuc-nguoi-khac-387468.html