Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng đánh chửi, ép vợ 'trần như nhộng' trước mặt bao người để hả giận

Xã hội 16/11/2020 22:00

Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng vừa đánh chửi vừa nhất định không cho vợ mặc đồ. Hành động này khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Theo hình ảnh trong clip, một đôi nam nữ bị bắt quả tang ở cùng nhau trong trạng thái... không mặc gì. Người phụ nữ ôm nhân tình cầu cứu nhưng bị nhóm người của chồng lôi ra ngoài.

Người đàn ông được cho là chồng liên tục giật tóc, đánh chửi vợ trước đám đông. Dù được khuyên ngăn nhưng nhóm người này nhất định không có người phụ nữ mặc đồ. Xấu hổ tột cùng, người phụ nữ chỉ biết la khóc bất lực.

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Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng đánh chửi, ép vợ 'trần như nhộng' trước mặt bao người để hả giận - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc.

"Dù cô vợ có ngoại tình thì cũng không được phép làm nhục người ta như thế"; "Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhóm người kia tội làm nhục người khác"; "Đúng là cả giận mất khôn, làm thế này thì xấu hổ cả vợ cả chồng thôi"; "Tủi nhục thật sự"; "Cô vợ đã sai nhưng anh chồng cũng chẳng đúng. Phản đối đánh ghen bạo lực!"...

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Kết hôn được 10 năm, người đàn ông không ngờ vợ ngoại tình với con trai riêng của mình khi sống chung dưới một mái nhà

Về phía người phụ nữ, cô phủ nhận việc qua lại với con trai riêng của chồng cũ trong lúc cả hai chưa ly hôn.

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