Trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, cô gái bị một nhóm người đánh ghen lột đồ vô cùng dã man. Dù chưa biết thực hư sự việc nhưng hầu hết dân mạng đều phản đối hành động bạo lực làm nhục người khác của nhóm người hung bạo.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen lột đồ vô cùng dã man.

Hình ảnh trong clip cho thấy một người phụ nữ lột sạch quần áo của cô gái ra, sau đó một người đàn ông khác vừa chửi mắng vừa đánh vào mặt, đầu và chỗ kín của cô gái. Vừa đau vừa tủi nhục, cô gái chỉ biết khóc thảm thiết xin tha.

Cô gái bị đánh ghen lột đồ dã man - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nhóm người vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục đánh đập, sỉ nhục cô gái không thương tiếc. Sau cùng, một người phụ nữ đứng ở ngoài lên tiếng: "Thôi tha cho hắn đi". Lúc này nhóm người kia mới chịu dừng tay để cô gái đứng dậy nói chuyện đàng hoàng.

"Đứng dậy… đứng dậy nói đàng hoàng", gã đàn ông đánh cô gái lúc nãy lớn tiếng. Nạn nhân lí nhí trả lời: "Chị đưa áo cho em mặc" nhưng nhóm người này vẫn nhất định không tha.

Nhóm người đánh cô gái dã man như thời trung cổ - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin chia sẻ, vụ đánh ghen xảy ra vào tối qua (18/11) ở Huế. Công an TP.Huế cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đánh ghen gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều cho rằng dù cô gái kia có cặp kè với chồng người khác đi chăng nữa thì cũng không được phép đánh đập, sỉ nhục người khác như vậy.

Cô gái hoảng loạn gọi 'mẹ ơi' - Ảnh cắt từ clip

"Đánh ghen đúng người cũng đã vi phạm pháp luật rồi, chứ đừng nói là đánh oan"; "Mong mọi người không chia sẻ clip nữa. Đúng sai thế nào đã có công an điều tra xử lý"; "Chưa bao giờ thấy vụ đánh ghen nào tàn nhẫn như thế"; "Con người hiện đại mà đối xử với nhau như thời trung cổ vậy"; "Nếu chồng em có đi ngoại tình thì em đánh chồng em, chứ mắc gì đánh kẻ thứ ba"; "Nhìn tội thực sự luôn! Mong cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội"..., dân mạng bình luận.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng đánh chửi, ép vợ 'trần như nhộng' trước mặt bao người để hả giận Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng vừa đánh chửi vừa nhất định không cho vợ mặc đồ. Hành động này khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

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