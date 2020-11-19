Long An: Nam thanh niên 18 tuổi bị cắt của quý sau khi vào khách sạn với 2 người đàn ông

Sau khi vào khách sạn, nam thanh niên 18 tuổi bị 2 người bạn đi cùng cắt của quý. Hai ngày sau, gia đình nạn nhân mới báo công an.

Mới đây, tại huyện Vĩnh Hưng (Long An) xảy ra vụ nam thanh niên bị cắt của quý gây xôn xao dư luận địa phương. Công an huyện Vĩnh Hưng cho biết đã bắt giữ một đối tượng gây án, đối tượng còn lại hiện đã bỏ trốn.

Theo VTC News, sáng 15/11, anh L.D.K. (18 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) cùng hai người bạn là nam đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn H.Đ. (ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng).

Nam thanh niên bị 2 người bạn cắt của quý - Ảnh minh họa: Internet

Tại đây, không biết vì nguyên nhân gì mà K. bị 2 người bạn đi cùng cắt bộ phận sinh dục. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện để chữa trị trong tình trạng bộ phận sinh dục bị cắt gần đứt.

Hai ngày sau, người thân của K. mới trình báo Công an huyện Vĩnh Hưng vụ việc trên. Sáng 19/11, cơ quan công an đã bắt giữ 1 trong 2 nam thanh niên cắt của quý của K. Đối tượng còn lại vẫn đang được truy tìm.

Cách đây ít lâu, tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra trường hợp tương tự. Cụ thể, vào khuya 7/6, ông T. (31 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà A. (34 tuổi, ngụ xã An Thái Đông). Trong lúc tranh cãi, bà A. dùng dao cắt của quý của chồng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM để điều trị.

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