Người dân phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong trên giường, chị Lan và cháu bé mới sinh hôn mê sâu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng nhận định các nạn nhân bị ngộ độc khí than.
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Mới đây, trên địa bàn xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xảy ra vụ ngộ độc khí than khiến 4 mẹ con thương vong.
Theo thông tin trên Người Lao Động, sáng nay (3/12), người dân thôn 3 (xã Đồng Trạch) phát hiện tại nhà anh Dương Sỹ Thanh (SN 1985) có 4 người đang nằm bất động trên đường.
Các nạn nhân gồm chị Trần Thị Thúy Lan (SN 1989) và 3 con (9 tuổi, 4 tuổi và 1 tháng tuổi). Trong đó, hai cháu bé 9 tuổi và 4 tuổi đã tử vong, còn chị Lan và em bé mới sinh đang trong tình trạng hôn mê nên được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trong phòng ngủ của các nạn nhân, người dân phát hiện một số chậu than đang cháy đặt dưới giường ngủ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định 4 mẹ con chị Lan bị ngộ độc khí CO.
Chính quyền địa phương cho biết anh Thanh đi làm ở Lào. Chị Lan vừa sinh con được tròn tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.