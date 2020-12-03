Nằm than sau sinh, 4 mẹ con ở Quảng Bình người chết, người nguy kịch

Xã hội 03/12/2020 15:25

Người dân phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong trên giường, chị Lan và cháu bé mới sinh hôn mê sâu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng nhận định các nạn nhân bị ngộ độc khí than.

Mới đây, trên địa bàn xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xảy ra vụ ngộ độc khí than khiến 4 mẹ con thương vong.

Theo thông tin trên Người Lao Động, sáng nay (3/12), người dân thôn 3 (xã Đồng Trạch) phát hiện tại nhà anh Dương Sỹ Thanh (SN 1985) có 4 người đang nằm bất động trên đường.

Các nạn nhân gồm chị Trần Thị Thúy Lan (SN 1989) và 3 con (9 tuổi, 4 tuổi và 1 tháng tuổi). Trong đó, hai cháu bé 9 tuổi và 4 tuổi đã tử vong, còn chị Lan và em bé mới sinh đang trong tình trạng hôn mê nên được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

ngo doc khi than 1
Người thân đau đớn khi phát hiện 4 mẹ con chị Lan gặp nạn - Ảnh: Người Lao Động

Trong phòng ngủ của các nạn nhân, người dân phát hiện một số chậu than đang cháy đặt dưới giường ngủ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định 4 mẹ con chị Lan bị ngộ độc khí CO.

Chính quyền địa phương cho biết anh Thanh đi làm ở Lào. Chị Lan vừa sinh con được tròn tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng. 

Nằm than sau sinh, sản phụ ở Gia Lai tử vong thương tâm

Nằm than sau sinh, sản phụ ở Gia Lai tử vong thương tâm

Sản phụ 25 tuổi tử vong thương tâm vì nằm than sau sinh. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc khí CO dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn...

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc khí CO tai nạn ngộ độc Quảng Bình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn