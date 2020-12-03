Đang ngủ cùng con nhỏ, người phụ nữ bị kẻ gian lẻn vào nhà hiếp dâm cướp tài sản

Xã hội 03/12/2020 14:56

Đang ngủ cùng con nhỏ, người phụ nữ bị kẻ gian lẻn vào nhà hiếp dâm cướp tài sản. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. 

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo của chị B. (SN 1998, ngụ địa phương). Theo trình báo, Khoảng 2 giờ sáng 10/11, chị B. đang ngủ cùng con nhỏ thì bị kẻ gian lạ mặt lẻn vào nhà dùng dao khống chế thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp đi 2 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát. 

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Đang ngủ cùng con nhỏ, người phụ nữ bị kẻ gian lẻn vào nhà hiếp dâm, cướp tài sản - Ảnh minh họa: 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn, triệu tập Nguyễn Trọng Thưởng lên trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan chức năng, Thưởng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cướp tài sản của chị B. Hiện đối tượng đang được Công an huyện Yên Thành tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   cướp tài sản hiếp dâm Nghệ An

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