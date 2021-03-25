Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự một nam thanh niên vì hành vi giết người, cướp tài sản. Được biết, người này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực nạn nhân dẫn đến tử vong.

Theo Công an TP.HCM, ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Danh tính người này được xác định là Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc).

Bùi Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc - Ảnh: Công an TP.HCM

Được biết, vì Nghĩa - học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Châu Đốc - cần tiền chuộc 2 chiếc xe máy của gia đình (trước đó đối tượng đem cầm cố để lấy tiền chơi game) nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của một người quen là T.Q.M. (SN 1993, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B).

Cụ thể, sau khi cả hai cùng nhau ăn uống, khoảng 22h30 cùng ngày, Nghĩa chủ động kêu M. chở vào khu đô thị mới tìm chỗ vắng để ra tay.

Đến khu vực tổ 18, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Nghĩa bảo M. dừng xe và cầm dao kề vào cổ yêu cầu M. cởi sợi dây chuyền vàng trắng đang đeo trên cổ đưa cho đối tượng. M. chống cự và tri hô thì bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ. Nạn nhân cố sức bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo quật ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực dẫn đến tử vong. Sau đó, Nghĩa lấy xe máy chở xác nạn nhân và đem cây dao gây án đi giấu.

Hung khí trong vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Nghĩa đã lấy đi 500 ngàn đồng, sợi dây chuyền và xe máy của M.. Trên đường tẩu thoát, Nghĩa đẩy chiếc xe máy của M. xuống kênh khi đến khu vực tổ 11, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu. Khoảng 8h sáng hôm sau, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được của M. đi bán được 34,4 triệu đồng rồi lấy đi chơi game.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an TP.Châu Đốc triển khai lực lượng điều tra, xác minh. Khoảng 10h ngày 24/3, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Nghĩa và thu hồi tang vật cùng cây dao gây án.

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