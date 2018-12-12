Trong lúc dọn dẹp đồ đạc tránh lũ, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ đã tử vong do rơi xuống nước.

Sáng nay (12/12), ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cụ bà đuối nước tử vong ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Biêu (SN 1938). Vào khoảng 18 giờ tối qua, do mưa lớn kéo dài nên nước lũ dâng cao gây ngập nhà bà Biêu khoảng 1 mét. Con trai bà cùng vợ mình tất bật dọn đồ đạc trong nhà để đưa mẹ lên gác cao tránh lũ.

Nước ngập mấp mé giường ngủ, cụ bà 80 tuổi không may rơi xuống nước tử vong thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Trong lúc con cái dọn dẹp, bà Biêu không may bị rơi từ giường xuống nước lũ. Khoảng 10 phút sau, gia đình mới phát hiện thì nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Dương, cụ bà 80 tuổi bị liệt phải nằm một chỗ trên giường nhiều năm nay. Con trai bà Biêu cũng đang bị ung thư gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho bà cụ.

Người dân cùng gia đình đưa tiễn cụ bà 80 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Vietnamnet

Cũng trong sáng nay, ông Trương Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Ngô Bình (SN 1945) sau 4 ngày bị nước cuốn mất tích.

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 9/12, ông Bình cùng bạn đi chơi về đến khu vực đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) thì xe bị chết máy do đường ngập sâu. Cụ ông dắt xe lên lề để đi bộ về nhà thì không may bị trượt chân ngã xuống mương nước mất tích.

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